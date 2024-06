Dragon Age: The Veilguard já tem data marcada

O próximo Outono vai ser extremamente interessante para os amantes de RPG (Role Playing Games). Isto pois será nessa altura deste ano que será lançado Dragon Age: The Veilguard. Venham conhecer um pouco mais...

A Electronic Arts e a BioWare preparam-se para um final de ano bombástico. Isto pois encontram-se a trabalhar no desenvolvimento de Dragon Age: The Veilguard, um RPG de fantasia (no seguimento dos anteriores) que promete emoções fortes para todos os amantes deste tipo de jogos e da série Dragon Age.

Dragon Age, que se trata de um dos grandes sucessos da Bioware já fez a sua transição para a Televisão, tendo uma série na NetFlix, regressa após vários anos de interregno.

Dragon Age: The Veilguard, que será lançado para Playstation 5, Xbox Series X e PC apresenta o ADN da série, entregando uma aventura arrojada e heroica conduzida por uma história rica, combate fluído e estratégico, companheiros e irmandades e escolhas que fazem a diferença. Aliás, a narrativa de Veilguard é precisamente um dos pontos no qual a equipa da Bioware investiu maior esforço.

Para aguçar o apetite dos fãs e interessados, foi agora revelado um trailer cinemático que mostra um novo leque de companheiros que se vai juntar aos jogadores na sua jornada em Dragon Age: The Veilguard.

Neste próximo capítulo da série Dragon Age, os jogadores vão vestir a pele do novo e totalmente personalizável herói de Dragon, Rook, ao lutar na linha da frente juntamente a uma série extraordinária de heróis conhecidos como Veilguard. A irmandade é fulcral para a experiência de Dragon Age: The Veilguard, com cada companheiro a entrar na luta com as suas próprias histórias, motivações e árvore de habilidades. Nesta história que vai decidir o destino de Thedas para sempre, Rook terá que se erguer, juntar uma equipa e criar relações para se tornar o líder inesperado no qual outros acreditam.

"Dragon Age: The Veilguard conta com algumas das histórias mais profundas de companheiros em toda a saga Dragon Age, romance, perdas trágicas e escolhas complexas que vão afetar os relacionamentos com os jogadores e o destino da Veilguard," disse John Epler, Creative Director de Dragon Age: The Veilguard. "A raiz das histórias da BioWare brilham através de cada capítulo desta Aventura e estamos incrivelmente entusiasmados para os fãs de Dragon Age, e também para os novatos na série, poderem viver esta narrativa conduzida pelas personagens que é tão característica do ADN do nosso estúdio."

Cada companheiro em Dragon Age: The Veilguard traz a sua experiência até ao campo de batalha, invocando a coragem para estarem juntos e enfrentar as probabilidades mais impossíveis. Ao longo das suas aventuras, os jogadores vão poder misturar e combinar diferentes combinações de equipas de dois dos sete companheiros de cada vez, para se adaptarem a determinados desafios e ligarem poderosas combinações que podem mudar o rumo de qualquer batalha. A lista de companheiros do jogo inclui:

Bellara, uma criativa e romântica Veil Jumper obcecada em descobrir segredos antigos.

Davrin, um astuto e encantador Grey Warden que fez valer o seu nome enquanto caçador de monstros.

Emmrich, uma necromante do Mourn Watch de Nevarra que está completa com um assistente esquelético, Manfred.

Harding, a batedora dwarf, regressa à luta como companheira com o seu grande coração, um olhar positivo e um arco pronto – assim como poderes mágicos inesperados.

Lucanis, um assassino preparado e pragmático, descendente da House of Crows, uma organização criminosa renovada através de Thedas.

Neve, um cínico a lutar por um futuro melhor, tanto como detetive privado como membro da rebelde Shadow Dragons de Tevinter.

Taash, um caçador de dragões aliado aos Lords of Fortune que vive para a aventura e não se importa em correr riscos.

Do que já se sabe acerca de The Veilguard, é que o jogador pode ser acompanhado por estes 7 companheiros distintos, cada qual com as suas habilidades, características e sexo. Uma das curiosidades já confirmadas pelos responsáveis pelo jogo é que os nossos companheiros serão aquilo a que se chama de Pansexual, ou seja, independentemente do seu sexo, irão apenas sentir atração pelo nosso personagem.

Dragon Age: The Veilguard será lançado para Playstation 5, Xbox Series X e PC neste próximo Outono.