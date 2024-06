Máquinas de corte e gravação a laser – uma solução para ter um rendimento extra

Muitas são as possibilidades de criação de projetos com recurso a uma máquina de gravação e corte a laser, que podem servir não só para hobby, mas também para conseguir obter um rendimento extra. Se é uma destas máquinas que procura, veja estas opções.

Sculpfun S9 5,5W

A Sculpfun S9 é uma máquina que permite fazer gravação e corte a laser numa área máxima de 410 x 420 mm, em vários tipos de materiais. Na gravação, destacam-se a madeira, cartão, plástico, alumínio, aço inoxidável, cerâmica e xisto, entre outros. Já para o corte, a lista de materiais é ligeiramente diferente, sendo que inclui madeira, acrílico, cartão, bambu, tecido, couro, placa KT e placa de plástico.

A máquina tem um consumo energético de apenas 30 W, onde o díodo a laser consegue uma potência de 5,5 a 6 W. O comprimento de onda do laser é de 450±5 nm, com uma precisão é de 0,01 mm. Neste caso, o foco a laser é de 0,06 mm, o que permite contornos de elevada precisão. A espessura mínima da gravação é de 0,08 mm e o corte pode ir até aos 15 mm em madeira e 10 mm em acrílico.

Em termos de design, tem um eixo X-Y com escala inscrita nos perfis de alumínio, para facilitar o posicionamento e alinhamento das peças. Já no suporte do laser, tem um design deslizante verticalmente e uma peça para calibração rápida do foco, sendo apenas necessários alguns segundos para tratar da focagem do laser. Tem ainda um anel protetor da luz ultravioleta, filtrando cerca de 98%, adicionalmente aos óculos de proteção também incluídos.

Em termos de compatibilidade de impressão, é compatível com a generalidade dos softwares para impressão a laser já mencionados.

A gravadora laser SCULPFUN S9 está disponível por apenas 159€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto TCRTOS9. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu.

SCULPFUN S9

Swiitol E24 Pro

A Swiitol E24 Pro apresenta uma estrutura robusta e muito completa. Tem uma potência total de 130W, com uma área de gravação de 365 x 305 mm e um foco laser de 0,06 x 0,06 mm.

Oferece uma velocidade de gravação máxima de 36000 mm/min, controlada por um microprocessador de 32-bit, conseguindo um desempenho largamente superior à velocidade standard disponível atualmente no mercado, que ronda os 10000 mm/min. É compatível com os principais softwares LaserGRBL e LightBurn. Esta máquina tem um trilho deslizante linear e corrente para circulação dos cabos, conseguindo assim aumentar a precisão estrutural para obter maior estabilidade. Este design também pode reduzir o ruído e a vibração da máquina, proporcionando um melhor ambiente de trabalho.

Recorrendo a uma fonte de luz de distância focal longa, com alta capacidade de corte, o utilizador conseguirá grande eficiência e precisão no corte. Tem um filtro de proteção dos olhos, com capacidade para filtrar até 97% da luz UV.

Dispõem ainda de diversos sistemas de segurança, como alarme de chama, bloqueio de segurança, fins-de-curso nas 4 extremidades e botão de paragem de emergência. Também tem controlo a partir da app no smartphone. Está também disponível uma gama alargada de acessórios que podem ser adquiridos separadamente.

A gravadora laser Swiitol E24 Pro está disponível em promoção por 395€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto SWTE24PR. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Swiitol E24 Pro

Para ter uma melhor e mais completa experiência de utilização, se pretender a versão com os acessórios incluídos (rolo de gravação, bombar de ar, 8 peças para elevar a máquina e base metálica favo de mel), poderá adquiri-la em promoção por apenas 499€ (IVA incluído): Swiitol E24 Pro com acessórios.