Parceiro taiwanês da Apple revela as boas para o iPhone 16

Estamos a poucas semanas da apresentação do novo iPhone 16. O mercado está confiante que a Apple venderá muito, graças à inclusão da IA nos seus dispositivos. Nessa mesma linha de pensamento um parceiro taiwanês da Apple veio agora revelar dados importantes sobre o novo iPhone para 2024.

De facto, muitas unidades começarão a ser produzidas em massa no final deste mês, enquanto aguardam a montagem final com a instalação do iOS 18. É por isso que a última fuga de informação recebida da cadeia de fornecimento de processadores pode ser considerada altamente credível e está em linha com o resto da estratégia iniciada pela Apple em conjunto com a Apple Intelligence.

Apple quer mais chips para o iPhone 16

O processador do próximo iPhone 16 será fundamental, pois terá que suportar o Apple Intelligence e atender aos requisitos técnicos. Lembre-se de que, com os modelos atuais, apenas o iPhone 15 Pro suportará a IA da Apple.

É por isso que a Apple aumentou a sua previsão de procura e deu uma ordem ao fabricante taiwanês TSMC para aumentar a produção de processadores do iPhone 16 para 100 milhões de unidades. Portanto, estamos a falar num aumento de 10 a 20% em relação à previsão de procura anterior para o iPhone 15.

Estes indícios confirmam que a Apple espera vender um maior número de unidades, apoiada pela procura do Apple Intelligence e pelas outras melhorias que o iPhone 16 e o 16 Pro irão receber, como a câmara ou os ecrãs.

Que tipo de tecnologia trarão os chips A18 e A18 Pro

Este ano teremos uma linha dupla de chips para a família iPhone 16. Pela primeira vez, haverá um modelo "normal" e um modelo Pro. Este ano, tivemos o chip A17 Bionic no iPhone 15 Pro e o chip A16 no iPhone 15, daí a falta de compatibilidade com o Apple Intelligence.

Para dar as mesmas características e funcionalidades à gama iPhone 16, estes seriam os processadores que cada modelo teria.

Tanto o chip A18 como o A18 Pro serão fabricados num processo de três nanómetros (N3E) e terão 8 GB de RAM. Os modelos iPhone 16 Pro receberão o chip A18 Pro, enquanto o iPhone 16 terá uma versão reduzida do mesmo chip com o nome A18.

Isto deve-se ao facto de todos os iPhone 16 terem de suportar o Apple Intelligence, que requer um Neural Engine pelo menos tão potente como o atual A17 Pro.

Como o A17 Bionic tem o apelido "Pro", não seria possível utilizá-lo no iPhone 16, pelo que seria lançado um chip A18 e um A18 Pro. Isto diferenciaria mais claramente as duas gamas de iPhone, tal como acontece com os Macs.

A revelação e o lançamento do iPhone 16 deverão ocorrer, como é tradição, na segunda semana de setembro.

Quanto ao preço, não são esperadas grandes alterações ou aumentos de preço, quer para tornar o produto mais barato ou mais caro, e será semelhante à atual família iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Além disso, o iPhone 16 será apresentado juntamente com um novo Apple Watch Series X, que, segundo os rumores, será uma parte muito importante da apresentação.