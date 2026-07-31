Dica: como mudar o toque de contactos específicos no iPhone

Ter um toque diferente para determinados contactos no iPhone permite identificar rapidamente quem está a ligar ou a enviar uma mensagem. O processo é simples e pode ser feito diretamente através da aplicação Contactos ou Telefone.

Como atribuir um toque diferente a um contacto no iPhone

Se pretende distinguir chamadas de familiares, amigos ou colegas de trabalho, o iPhone permite atribuir um toque personalizado a cada contacto. Desta forma, consegue perceber quem está a ligar sem precisar de olhar para o ecrã. Para alterar o toque de um contacto, siga estes passos:

1. Abra a aplicação "Contactos" ou "Telefone".

2. Selecione o contacto que pretende editar.

3. Clique em "Editar", no canto superior direito.

4. Deslize para baixo até encontrar as opções "Toque" e "Toque de SMS".

5. Clique em "Toque" para escolher um som específico para as chamadas recebidas desse contacto.

6. Se pretender, clique também em "Toque de SMS" para definir um som diferente para as mensagens.

Escolha o som pretendido e confirme a alteração.

Qual a diferença entre toque e tom de SMS

O iPhone permite personalizar separadamente os sons das chamadas e das mensagens para cada contacto.

Toque - É reproduzido quando esse contacto lhe liga.

Toque de SMS - É utilizado quando recebe uma mensagem desse contacto.

Pode configurar apenas uma destas opções ou ambas, consoante as suas preferências.

Esta personalização pode ser especialmente vantajosa para identificar rapidamente chamadas de familiares, contactos profissionais ou pessoas com quem comunica frequentemente, sem necessidade de consultar o ecrã do iPhone.

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