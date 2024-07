Cruise ficou sem os seus carros autónomos por ter ocultado provas de um atropelamento e fuga

Cruise ficou sem os seus carros autónomos por ocultar provas de um atropelamento. Segundo informações, a empresa já gastou mais de 1.400 milhões de dólares na sua tecnologia. E mesmo assim, uma parte considerável dos cidadãos mostra uma grande rejeição à empresa.

As pessoas não estão confiantes nos carros autónomos da Cruise

Depois de vários acidentes e das críticas da sociedade, em outubro do ano passado, a Cruise viu a Califórnia retirar-lhe a licença para operar os seus carros autónomos nas ruas. Agora, a The Drive afirma saber quanto custará à General Motors devolver os seus carros à rua, em termos monetários.

Durante 20 meses, a General Motors teve a licença para que os carros da Cruise circulassem pelas ruas da Califórnia. Este período decorreu entre fevereiro de 2022 e outubro de 2023, uma janela temporal durante a qual a empresa passou por diversas fases.

Há quase nove meses, os reguladores confirmaram à General Motors que tinha de retirar os seus carros das ruas. A empresa também estava a ser investigada pela Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA, na sigla em inglês) justamente quando procurava novos mercados em Phoenix e Austin.

Embora nos primeiros meses já se observasse alguma rejeição em relação a estes veículos totalmente autónomos destinados a funcionar como táxis, o descontentamento dos cidadãos da Califórnia foi crescendo.

Na verdade, cansadas dos engarrafamentos gerados por estes veículos, algumas pessoas decidiram hackear o seu funcionamento com ações muito simples.

Um simples cone no capô do veículo parava completamente o carro. Uma t-shirt com um sinal de Stop servia para os confundir. Atitudes que a Waymo, rival da Cruise, chegou a qualificar de "vandalismo".

O acidente que fez transbordar o copo

Mas, à medida que os meses foram passando, os engarrafamentos e as ruas bloqueadas tornaram-se problemas menores. Ou, pelo menos, foram até que aconteceu o inevitável: um engarrafamento criado por um carro da Cruise provocou um atraso na chegada dos serviços de emergência.

Alguns dos seus veículos, de facto, quase colidiram com os próprios bombeiros. E a isto soma-se o acidente que desencadeou a retirada da licença. Naquele mesmo mês de outubro, uma pessoa foi atropelada nas ruas de São Francisco. Deitada no chão e sem ser socorrida (o condutor fugiu), um carro da Cruise estacionou por cima dela.

Depois foi também notícia que, além do acidente, a Cruise se recusou a entregar as imagens relativas ao atropelamento. Então, sugeriu-se que a empresa não queria reconhecer que o carro, num primeiro momento, travou ao detetar a mulher, mas depois voltou a arrancar, atropelando-a de novo e arrastando-a pelo chão.

Multa de 112.500 dólares para pagar

Segundo informações, efetivamente a Cruise tentou ocultar o atropelamento. A empresa assegurou que o carro se tinha detido e informado devidamente o seu centro de controlo, apresentando um vídeo que estava cortado. No entanto, a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia (CPUC) regista que o vídeo completo foi retido pela empresa durante duas semanas.

A The Drive conta que isto custou à Cruise uma sanção de 7.500 dólares por cada um dos dias que o vídeo esteve retido. Após 15 dias, a multa ascendeu a 112.500 dólares.

Segundo o meio de comunicação, além da multa, a General Motors terá de entregar um relatório mensal no qual se documentem todas e cada uma das ocasiões em que um dos seus veículos entra numa situação de emergência ou obstrui o tráfego.

Além disso, a Cruise ainda tem de responder a algumas perguntas dos reguladores californianos, mas com o pagamento desta quantia evitará ir a julgamento pelo acidente que levou à retirada da sua licença e que, no processo que decorreu nos últimos oito meses, provocou a demissão do seu CEO, depois de a empresa ter anunciado que estava a colaborar com as autoridades apesar de esconder as provas.