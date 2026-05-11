iOS 26.5 chegou para todos. Veja as novidades para o seu iPhone

A Apple acaba de lançar a versão final do iOS 26.5. Esta versão traz poucas novidades, mas uma delas, em particular, poderá mudar a forma como usamos as mensagens, assim que os operadores de Portugal adotarem esta nova tecnologia. Veja o que ganhou o seu iPhone.

iOS 26.5 foca-se sobretudo nestas 4 novidades

Depois de várias betas e betas públicas, a versão finalizada acaba de chegar aos iPhones por esse mundo fora. A Apple lança o iOS 26.5, uma nova atualização para o iPhone que chega antes da apresentação oficial do iOS 27.

A versão inclui várias novidades focadas na experiência do utilizador, segurança e personalização do sistema.

1 - Apple Maps passa a sugerir locais automaticamente

A aplicação Apple Maps vai ganhar uma nova funcionalidade chamada "Locais sugeridos", pensada para facilitar a descoberta de locais interessantes nas proximidades.

Sempre que o utilizador tocar na barra de pesquisa do Maps, surgirão duas sugestões automáticas de locais recomendados. Segundo a Apple, estas recomendações são geradas com base nas pesquisas recentes e nas tendências da zona onde o utilizador se encontra.

A novidade pretende tornar a pesquisa mais rápida e útil, especialmente para quem procura restaurantes, lojas ou espaços populares sem ter de pesquisar manualmente.

2 - Mensagens RCS com encriptação ponto a ponto

Esta será uma das mais importantes novidades que a Apple traz para o iOS nos últimos tempos. O suporte para mensagens RCS chegou ao iPhone com o iOS 18, mas o iOS 26.5 vai melhorar e tornar transversal essa funcionalidade.

A aplicação Mensagens passa agora a suportar encriptação ponto a ponto nas conversas RCS, garantindo maior privacidade e segurança nas comunicações. Esta pode ser uma das soluções para acabar com muitas burlas via SMS.

RCS As mensagens RCS (Rich Communication Services) são a evolução moderna dos SMS, transformando a aplicação de mensagens nativa do telemóvel (como o Google Mensagens) numa plataforma de comunicação avançada, semelhante ao WhatsApp. Utilizam a internet (Wi-Fi/dados móveis) para enviar fotografias em alta resolução, mensagens de voz, indicadores de leitura e escrita, além de permitirem criar grupos, sem custos por mensagem.

Numa fase inicial, esta funcionalidade dependerá da compatibilidade das operadoras, mas espera-se que a adoção aconteça rapidamente após o lançamento da atualização. Para já, aguarda-se que Portugal dê suporte para esta tecnologia.

3 - Novo fundo Pride oferece mais opções de personalização

Como já é habitual, a Apple volta a lançar um novo wallpaper Pride no iOS. No entanto, desta vez a novidade vai além de uma única imagem. O novo fundo "Pride Luminance" inclui 11 variantes diferentes e ainda uma opção personalizada, permitindo escolher as cores que irão compor o wallpaper.

Os utilizadores podem selecionar entre uma e doze cores diferentes, criando assim um fundo totalmente adaptado ao seu gosto.

4 - App Store estreia novo modelo de subscrição

O iOS 26.5 também traz mudanças importantes para a App Store, sobretudo no que diz respeito às subscrições dentro das aplicações. Além das tradicionais opções mensais e anuais, passa a existir um novo formato de subscrição mensal com compromisso de 12 meses.

Na prática, os utilizadores conseguem beneficiar do preço reduzido de uma subscrição anual, mas sem terem de pagar tudo de uma só vez. O valor será dividido em 12 pagamentos mensais.

Esta novidade ficará disponível em grande parte do mundo, embora os Estados Unidos e Singapura fiquem de fora nesta primeira fase.

Lembretes mostra horas exatas ao adiar notificações

A aplicação Lembretes também recebe uma pequena melhoria focada na clareza das notificações. Até agora, ao adiar um lembrete, o sistema apresentava opções genéricas como "Lembrar de manhã" ou "Lembrar daqui a 1 hora", sem indicar uma hora concreta.

Com o iOS 26.5, passam a surgir horários específicos, permitindo ao utilizador saber exatamente quando o lembrete voltará a aparecer no ecrã do iPhone.

Além do iOS 26.5, a Apple lançou também a versão final para as restantes plataformas: iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 e visionOS 26.5.