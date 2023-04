TSMC deve começar a produção dos seus chips de 2 nm a partir de 2025

A TSMC é a indiscutível líder no setor dos semicondutores, o que faz com que seja a primeira escolha de várias marcas de peso do mundo tecnológico, como a Apple, Nvidia, Qualcomm, entre outros. E como a evolução não pode parar, as informações recentes indicam que a gigante taiwanesa deverá começar a produção dos seus chips avançados de 2 nm já a partir do ano de 2025.

TSMC prepara o início da produção de 2 nm para 2025

Segundo os recentes relatórios da Taiwan Semicondutor Manufacturing Company (TSMC), a produção em massa dos chips fabricados na litografia de 2 nm deverá ser iniciada no ano de 2025. As previsões vão ao encontro dos planos definidos pela fabricante e tudo parece estar encaminhado e em ordem para que a produção possa acontecer com as devidas condições.

Para além destas informações, alguns rumores indicam ainda que, depois da chegada da litografia de 2 nm, a gigante taiwanesa deverá focar-se num método especial de produção designado N2P, previsto para 2026. A TSMC ainda não confirmou esta possibilidade, mas este processo também aconteceu nos chips de 3 nm que receberam depois uma versão melhorada N3P através do refinamento do processo de fabrico.

Estima-se que tanto o processo de 2 nm como a versão aprimorada sejam produzidos na fábrica da TSMC em Baoshan, localizada na cidade taiwanesa de Hsinchu. Contudo, para já ainda não são conhecidas as datas exatas para o início desta produção, mas nos próximos meses devem ser revelados mais detalhes.

Esta informação certamente que vai sossegar as marcas tecnológias responsáveis pela criação de equipamentos de ponta, uma vez que, desta maneira, conseguem também elas cumprir com os seus planos para trazer para o mercado e para os consumidores produtos da nova geração daqui a cerca de dois anos. No entanto, há também alguma possibilidade de que estes prazos possam ser afetados pela crescente tensão entre os EUA e a China, uma vez que o país asiático não reconhece Taiwan como uma nação independente.