O WhatsApp sempre se baseou no número de telefone para garantir a autenticação e a autenticidade dos utilizadores. É este o elemento centra de qualquer conta e por aqui são comunicadas as chaves de autenticação e segurança. Isso em breve irá mudar e o WhatsApp já está a partilhar a alternativa, que recorrerá ao email dos utilizadores.

WhatsApp vai ter mais segurança

A mudança está a chegar gradualmente ao WhatsApp, sempre ficada em garantir aos utilizadores mais funcionalidades e mais segurança. Estes 2 pilares são a base de todos os desenvolvimentos e de tudo o que de novo tem surgido neste serviço de mensagens da Meta.

Uma novidade era preparada para garantir aos utilizadores ainda mais segurança, removendo toda a autenticação do número de telefone do utilizador. Encontrou uma forma de garantir ainda mais proteção e de oferecer a todos essa novidade.

Como foi revelado agora, o WhatsApp passará a permitir registar também um endereço de email em cada conta. Esta será uma alternativa para os utilizadores poderem autenticar-se na sua conta e assim garantir que apenas estes acedem aos seus dados, às suas conversas e aos seus contactos.

Novidade chegará em breve a todos

Importa destacar que este novo recurso é opcional, mas recomenda-se que seja ativado caso o utilizador pretenda fazer login na sua conta do WhatsApp em outro dispositivo. Claro que este serviço manterá toda a comunicação e autenticação recorrendo a um SMS com um código numérico.

O número de telefone continuará a ser o identificador exclusivo de qualquer conta e uma forma fundamental e essencial de fazer a autenticação numa conta do WhatsApp. A chegada do recurso do endereço de email é apenas uma camada adicional de segurança, criada para oferecer uma alternativa para aceder às contas do WhatsApp.

Esta novidade esteve a ser desenvolvida nos últimos meses e parece agora pronta. Está a ser disponibilizada a alguns utilizadores do programa beta desta app e em breve estará acessível a todos os utilizadores do WhatsApp, garantindo assim a melhor segurança e uma forma alternativa de aceder a qualquer conta.