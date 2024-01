Fortnite e Epic Games Store estão novamente a chegar ao iOS na Europa

A interminável polémica entre a Epic Games e a Apple sobre as taxas da App Store teve a sua mais recente reviravolta quando a fabricante do iPhone anunciou alterações que vão chegar ao seu sistema operativo na UE. Quatro anos depois de ter saído do iOS, o Fortnite está de regresso - mas, desta vez, só para jogadores europeus.

Num esforço para cumprir a Lei dos Mercados Digitais (DMA) - um conjunto de regras pró-concorrência implementadas para regular seis das maiores empresas de tecnologia - a Apple vai começar a permitir que as aplicações sejam instaladas a partir de fontes fora do "jardim com muros" da App Store.

As alterações significativas permitirão aos programadores distribuir aplicações iOS através de canais alternativos ou mesmo criar os seus próprios mercados de aplicações. A Apple há muito que resiste a permitir que os programadores de iOS ofereçam as suas aplicações através de sideload, como permite o Google Play, argumentando que a prática enfraqueceria as normas de segurança e privacidade da plataforma.

Tendo em conta as alterações, a Epic planeia trazer o Fortnite, jogo de "battle royale" de sucesso - que agora está a evoluir para o seu próprio tipo de mercado digital - de volta ao iOS este ano. O plano de oferecer o Fortnite para iOS coincide com a notícia da Epic de que irá lançar uma versão da Epic Games Store na plataforma na UE.

Implementações da Apple não agradam à Epic Games

A Epic Games não está satisfeita com os detalhes de como a fabricante do iPhone implementará sua conformidade com o DMA. O diretor executivo da Epic, Tim Sweeney, criticou os planos da Apple, classificando-os como "lixo quente", repleto de taxas inúteis.

Mesmo enquanto continua a lutar contra as políticas da Apple, a Epic está a preparar o seu relançamento no iOS. Para além de desenvolver o Fortnite e o Unreal Engine, a Epic também gere a Epic Game Store.

Tal como a Apple, a Epic obtém receitas como proprietário digital através da Epic Game Store, embora a sua quota de receitas de 13% (os programadores ficam com 88%) e a sua abordagem às compras na aplicação sejam muito menos agressivas do que as políticas da Apple.

A Epic vê um futuro lucrativo em continuar a desenvolver as suas atividades como um mercado de software. Essa visão está a tornar-se cada vez mais evidente no Fortnite, que evoluiu de alguns modos de jogo de tiro na terceira pessoa para um portal de jogos digitais do tipo Roblox. O Fortnite oferece agora milhares de jogos gerados pelos utilizadores juntamente com o seu clássico battle royale.

