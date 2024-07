Xiaomi apresenta a mais recente série de dobráveis: veja os novos MIX Fold 4 e MIX Flip

Com os dobráveis a chegarem, paulatinamente, ao mercado dos smartphones, poucas marcas já decidiram desenvolver propostas próprias. Uma delas, contudo, é a Xiaomi, que lançou, oficialmente, a nova linha MIX, da qual fazem parte o Fold 4 e o MIX Flip.

Foi no Discurso Anual de Lei Jun, no Estádio ShouGang, que a Xiaomi lançou, oficialmente, a sua nova linha MIX. Ambos os produtos apresentados definem novos padrões na indústria, com o Xiaomi MIX Fold 4 a oferecer inovações em termos de arquitetura geral, dobradiça e bateria, e o novo MIX Flip a destacar-se no desempenho, bateria e funcionalidade de rede, atendendo aos padrões dos smartphones não dobráveis.

Veja o evento aqui:

Xiaomi MIX Fold 4 é fruto de largos anos de experiência

Desenhado para ser excecionalmente fino, a Xiaomi promete, por via deste Fold 4, uma experiência diferenciada.

Destaque para a nova geração da dobradiça, proprietária da Xiaomi, que alcançou uma notável redução de peso e trouxe avanços na construção, tornando o dispositivo ainda mais compacto. O uso de materiais de alta resistência, combinados com um mecanismo de transmissão de aço cerâmico de carbono resistente ao desgaste, melhorou a fiabilidade da dobradiça.

A espessura e o peso gerais foram significativamente reduzidos: com o ecrã aberto, a nova construção conta uma espessura de 4,59 mm, e de 9,47 mm com o ecrã fechado.

Pela primeira vez, o Xiaomi MIX Fold 4 adota totalmente a "all-carbon architecture". A placa flutuante da dobradiça, a placa de suporte do display e o compartimento da bateria da placa do meio são todos moldados com precisão em material de fibra de carbono T800H. Isto aumenta significativamente a resistência e durabilidade geral, e reduz consideravelmente o peso.

Com a mais recente Plataforma Móvel Snapdragon 8 Gen 3 e um inovador sistema de refrigeração 3D, o este smartphone promete dissipar eficazmente o calor.

Com uma capacidade de 5100 mAh, o carregamento com fios de 67W e sem fios de 50W equilibram o carregamento rápido com a saúde da bateria.

Em termos de funcionalidade de rede, o Xiaomi MIX Fold 4 está equipado com uma poderosa arquitetura de antena, incluindo quatro antenas de receção de baixa frequência líderes da indústria e quatro chips de amplificação de sinal Xiaomi Surge T1. Isto é profundamente integrado com o subsistema de rede Xiaomi HyperOS para garantir comunicação suave em várias posições de utilização. O Xiaomi MIX Fold 4 suporta, ainda, comunicação bidirecional por satélite, bem como as principais bandas de comunicação globais.

Chega com dois displays topo de gama:

O display interno apresenta um painel de 7,98 polegadas com resolução de 2488x2244, suportando uma taxa de atualização adaptativa de 1-120Hz e HDR10+ para efeitos visuais incomparáveis. Mais, utiliza a avançada tecnologia Pol-less Plus, reduzindo significativamente o consumo de energia enquanto melhora o brilho e o desempenho das cores, garantindo a melhor experiência visual possível quando está aberto e dobrado. O display externo é um painel de 6,56 polegadas com resolução de 2520x1080, que também suporta uma taxa de atualização alta de 120Hz e um display de gama de cores P3.

Ambos os displays do Xiaomi MIX Fold 4 suportam a tecnologia Dolby Vision, proporcionando aos utilizadores uma experiência HDR extrema.

O Xiaomi MIX Fold 4 apresenta um sistema de quatro câmaras óticas Leica que cobre todas as distâncias focais. A câmara principal utiliza um novo sensor de ampla gama dinâmica de 50 MP Light Fusion 800, introduzindo pela primeira vez a tecnologia "Dual Native ISO Fusion Max" nos produtos dobráveis da Xiaomi.

A lente ultra grande angular de 12 MP oferece um campo de visão de 120°, enquanto a lente telefoto Leica flutuante de 50 MP proporciona excelentes efeitos de retrato e capacidades de macrofotografia. A lente ultra telefoto Leica de 115mm, com estrutura de periscópio, também suporta fotografias em close-up.

O Xiaomi HyperOS está otimizado para cenários de ecrã grande e adiciona múltiplas funções de Inteligência Artificial (IA). Inovações como o assistente de conferências IA, capacidades multimodais e integração de IA em aplicações do sistema melhoram amplamente a produtividade do utilizador e a conveniência operacional, segundo a Xiaomi.

Xiaomi Flip: um dobrável muito compacto

O Xiaomi MIX Flip é o novo dispositivo Xiaomi na categoria de dispositivos dobráveis compactos.

Este apresenta um display externo All Around Liquid de 4 polegadas com design curvo quádruplo, proporcionando uma sensação suave ao toque. A interação com o display externo foi reestruturada, permitindo que funcione como um "telemóvel compacto" altamente funcional sem abrir o dispositivo.

O display externo do MIX Flip atende às especificações modernas: resolução 1.5K, 460PPI, taxa de atualização de 120Hz, brilho máximo de 3000 nits, Original Color Pro, suporte HDR e proteção ocular. Estas especificações são consistentes do display interno ao externo para garantir uma experiência uniforme.

O ecrã exterior do Xiaomi MIX Flip herda os gestos abrangentes do ecrã e a lógica de interação de deslizar para baixo do centro de notificações/controlo dos dispositivos de topo do dia a dia, quase sem curva de aprendizagem.

Além disso, suporta rotação automática, é adequado tanto para a mão esquerda como para a direita e inclui um teclado de ecrã completo quase tão largo como o ecrã interior para uma escrita confortável. Mais de 200 das aplicações mais populares funcionam perfeitamente na área principal de aplicação de 3,5", 16:9 equivalente, abrangendo comunicação, entretenimento, saúde, leitura, compras e aplicações de aprendizagem.

O display externo integra-se profundamente com o ecossistema “Human x Car x Home”, permitindo que os utilizadores façam a gestão dos seus assuntos pessoais diários e controlem o status dos seus dispositivos Xiaomi EV e smart home. O centro de aprendizagem inteligente Xiaomi HyperMind também é adaptado ao display externo, aprendendo e registando os hábitos de utilização dos dispositivos smart home dos utilizadores e executando-os proativamente.

Este Xiaomi MIX Flip está equipado com o Snapdragon 8 Gen 3 e com sistema redesenhado de arrefecimento 3D.

Além disso, o Xiaomi MIX Flip possui o mesmo design de antena de baixa frequência do Xiaomi 14 Ultra, está equipado com o chip de melhoramento de sinal Xiaomi Surge T1, e suporta conectividade de ponta com Wi-Fi 7 e 5G-A, aumentando a velocidade de conectividade, e bandas de frequência globais.

O Xiaomi MIX Flip está equipado com lentes Summilux de última geração da parceria Xiaomi e Leica. A câmara principal usa o sensor de alta faixa dinâmica Light Fusion 800. Também apresenta a lente telefoto Leica flutuante de 47 mm exclusiva num dispositivo dobrável compacto com uma distância mínima de focagem de 9 cm.

Xiaomi inova com dois modelos dobráveis

O lançamento da série de dobráveis Xiaomi MIX marca um novo marco, mostrando o esforço da fabricante chinesa para resolver os pontos problemáticos dos utilizadores e introduzir nova tecnologia.

Mais do que isso, incorpora a procura incessante da Xiaomi por inovação e qualidade, prometendo uma excelente experiência do utilizador.