WhatsApp traz novidade que não o deixará perder mensagens importantes nos grupos

Todos nós temos pelo menos uma conversa de grupo que recebe centenas de mensagens todos os dias e onde seguir qualquer narrativa é quase impossível. Pois bem, o WhatsApp está a trabalhar numa nova funcionalidade para lhe dar uma visão rápida do conteúdo perdido em grupos gigantes.

A funcionalidade é dirigida a todos os utilizadores que não podem - nem querem - ler centenas de mensagens ao final do dia, mas que verificam as conversas para ver se há algo relevante. O WhatsApp quis facilitar-lhe a vida com uma nova secção de "Conteúdo recente" que será lançada em breve.

Pelo que se pode perceber, esta nova secção estará localizada na interface principal e terá todo o conteúdo multimédia que foi enviado recentemente em grupos e comunidades. Desta forma, quando entrar na secção, verá que imagens ou vídeos foram enviados, em que conversas e quanto espaço ocupam.

Por outras palavras, não terá de ir grupo a grupo para ver que imagens foram enviadas, porque todas elas serão agrupadas nesta nova secção de conteúdo recente. Se vir algo realmente relevante, pode aceder à conversa e saber mais sobre o que se está a passar.

A boa notícia é que esta secção de conteúdo recente não mostra apenas imagens ou vídeos, mas também links e documentos, pelo que é a ferramenta perfeita para condensar a informação relevante que foi partilhada nos grupos que armazenam centenas de mensagens por dia.

WhatsApp está empenhado em agradar os seus utilizadores

Por enquanto, a funcionalidade de conteúdo recente foi detetada na última versão beta do WhatsApp, o que confirma que está a ser finalizada e que em breve chegará à versão estável da aplicação para todos. E, tanto quanto se sabe, é uma funcionalidade disponível para iOS e Android.

Para além deste tipo de resumo, o WhatsApp tem algumas outras funcionalidades interessantes que em breve chegarão ao seu smartphone:

Notificações de eventos da comunidade . Esta funcionalidade é simples e tem como objetivo permitir que os administradores da comunidade emitam notificações sobre os eventos em que o utilizador se inscreve. Isto garante que ninguém se esquece da data ou da hora de um evento marcado com bastante antecedência.

. Esta funcionalidade é simples e tem como objetivo permitir que os administradores da comunidade emitam notificações sobre os eventos em que o utilizador se inscreve. Isto garante que ninguém se esquece da data ou da hora de um evento marcado com bastante antecedência. Melhor aplicação para computador . O WhatsApp tem vindo a lançar uma grande atualização das suas aplicações para Windows e Mac que melhora significativamente o aspeto e as funcionalidades a que os utilizadores podem aceder a partir de computadores.

. O WhatsApp tem vindo a lançar uma grande atualização das suas aplicações para Windows e Mac que melhora significativamente o aspeto e as funcionalidades a que os utilizadores podem aceder a partir de computadores. Favoritos. Recentemente, o WhatsApp desenvolveu uma funcionalidade chamada Favoritos que imita os melhores amigos do Instagram. Cria uma lista dos principais contactos e permite mantê-los à mão quando quiser ligar ou iniciar uma nova conversa.

Leia também: