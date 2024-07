O próximo ciclo solar – Ciclo Solar 26 – já está a começar

O Sol está no pico do Ciclo Solar 25. Estamos no máximo solar, quando o Sol tem mais manchas solares, erupções e ejeções de massa coronal. Mas os investigadores dizem que já estão a ver o início do Ciclo Solar 26. Utilizando a heliossismologia, conseguem ver um padrão de bandas que se deslocam em direção ao equador do Sol, juntamente com as manchas solares, o que faz eco do que viram em ciclos solares anteriores. Mas o 26.º ciclo não deveria começar só em 2030?

O próximo ciclo solar já está a começar

Os cientistas detetaram os primeiros sinais do próximo ciclo solar de 11 anos do Sol em ondas sonoras no interior da nossa estrela... apesar de estar apenas a meio do ciclo atual.

O atual 25.º ciclo está agora no seu pico, ou máximo solar. O máximo solar é quando o campo magnético do Sol se inverte e os seus polos trocam de lugar. Este máximo solar prolongar-se-á até meados de 2025.

O máximo solar afeta a atividade na superfície do Sol. As manchas solares, as erupções e as ejeções de massa coronal são mais frequentes durante o máximo solar. Isto leva a um aumento da energia eletromagnética em direção à Terra, tornando as auroras visíveis com mais frequência e a altitudes mais baixas.

O atual ciclo solar - o ciclo 25 - começou em 2019. Tem o nome de Ciclo 25 porque é o 25.º desde 1755, quando se iniciou o registo extensivo da atividade solar das manchas solares.

Detetar o início do ciclo 26

Portanto, o atual não deverá terminar antes dos próximos seis anos, mas os investigadores detetaram os primeiros sinais de que o próximo ciclo solar está a começar. Estas descobertas, foram apresentadas no Royal Astronomical Society's National Astronomy Meeting, em Hull, a 18 de julho de 2024.

Os astrónomos utilizam as ondas sonoras internas do Sol para medir a sua rotação, tornando visível um padrão de bandas (oscilação torsional solar) que rodam ligeiramente mais depressa ou mais devagar. Estas deslocam-se em direção ao equador e aos polos do Sol durante o ciclo de atividade.

As faixas de rotação mais rápida tendem a aparecer antes do início oficial do ciclo solar seguinte.

A investigadora Rachel Howe, da Universidade de Birmingham, e os seus colaboradores internacionais descobriram uma ligeira indicação de que o próximo ciclo solar está a começar a aparecer nos dados que têm estado a analisar das bandas de rotação.

Se recuarmos um ciclo solar - 11 anos - no gráfico, podemos ver algo semelhante que parece juntar-se à forma que vimos em 2017. Esta forma passou a ser uma caraterística do atual ciclo solar, o ciclo 25. É provável que estejamos a ver os primeiros vestígios do ciclo 26, que só começará oficialmente por volta de 2030.

Utilizar dados heliossísmicos para ver o interior do Sol

Desde 1995 que os astrónomos têm vindo a estudar os sinais de oscilação torsional do Sol utilizando dados heliossísmicos do Global Oscillation Network Group (GONG), do Michelson Doppler Imager (MDI) a bordo do Solar and Heliospheric Observatory e do Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) a bordo do Solar Dynamics Observatory.

Os dados abrangem atualmente os primeiros quatro anos dos ciclos solares 23, 24 e 25. Isto permite aos investigadores comparar as fases ascendentes destes ciclos.

Rachel Howe tem vindo a seguir as alterações na rotação do Sol desde há cerca de 25 anos, altura em que os cientistas apenas dispunham de uma parte dos dados do Ciclo Solar 23 provenientes do GONG e do MDI.

Conseguiram ver o padrão de material em movimento mais rápido a deslocar-se em direção ao equador, juntamente com as manchas solares. Desde então, observaram a repetição do padrão (mas não exatamente) à medida que o Ciclo 24 chegava e partia e novamente à medida que o Ciclo 25 crescia. d

É excitante ver o primeiro indício de que o padrão se repetirá novamente no Ciclo 26, que deverá começar dentro de cerca de seis anos. Com mais dados, espero que possamos compreender melhor o papel que estes fluxos desempenham na intrincada dança do plasma e dos campos magnéticos que formam o ciclo solar.

Referiu a investigadora Rachel Howe

Conclusão: Os astrónomos que utilizam a heliossismologia espreitaram o Sol e viram um padrão que indica que o próximo ciclo solar - o Ciclo Solar 26 - já está a começar.