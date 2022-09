Gasóleo volta a descer na próxima segunda-feira! Saiba quanto…

As bombas de combustível continuam a beneficiar de três medidas implementadas pelo Governo, desde logo o desconto no ISP, equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para os 13%. A partir de outubro, a poupança fiscal irá passar a figurar nas faturas.

De lembrar que no início da invasão russa, o custo do barril de petróleo chegou a custar perto de 140 dólares, fazendo o preço do gasóleo e gasolina ultrapassar os dois euros por litro.