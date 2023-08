O suporte aos utilizadores é uma componente muito importante para as gigantes tecnológicas. É a forma que estas têm de interagir com todos os que escolhem os seus produtos e onde se resolvem muitos problemas. A Apple parece querer mudar este cenário e em breve poderá acabar com o suporte a utilizadores no Twitter, YouTube e redes sociais.

Fim do suporte da Apple no Twitter/X

É ainda apenas uma ideia que começa a ganhar forma, mas do que se sabe irá mesmo ser uma realidade em breve. A Apple mantém em muitos dos seus canais nas redes sociais e na Internet uma interação grande, mas que poderá desaparecer de forma completa.

Esta informação surge de dentro da própria Apple e dá conta de que no final do ano a gigante de Cupertino poderá mudar a forma como interage com os utilizadores. Esta comunicação acontece pelo Twitter/X, YouTube e no site da Comunidade de Suporte da Apple, algo que deverá terminar a partir do final deste ano.

Um dos principais canais é mesmo o Twitter/X, onde a conta @AppleSupport deixará de apoiar os utilizadores de forma direta. A partir desse momento, os utilizadores que colocarem questões ou pedirem suporte vão ter apenas respostas automáticas com outras formas de contactar a Apple.

YouTube e outras redes vão ser afetadas

Além disso, as fontes associadas a este rumor revelaram que a Apple não oferecerá mais assistência aos clientes na secção de comentários dos vídeos do YouTube. A função paga dos especialista da comunidade será eliminada para a comunidade de suporte da Apple, um fórum de discussão on-line onde os clientes podem receber ajuda.

A Apple está a oferecer a centenas dos funcionários afetados a oportunidade de fazer a transição para uma função de suporte por telefone na empresa. Claro que não podem ou não querem fazer a mudança, segundo revelaram as fontes. A Apple não está a permitir que os funcionários mudem para outra função de suporte baseada no chat na empresa, a menos que seja necessário do ponto de vista médico.

Caso se confirme, esta é uma mudança arriscada da Apple, visto que é no Twitter/X e no YouTube que muitos procuram o suporte da empresa. Claro que outros canais oficiais existem e vão ser reforçados, mas com perdas claras para todos os que escolheram os produtos da empresa e que podem precisar de ajuda.