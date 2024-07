O iPhone tira uma fotografia sua a cada 5 segundos? Rumores dizem que sim

Alguns utilizadores do iPhone começaram a recear que a câmara frontal pudesse estar a tirar fotografias a cada 5 segundos, como se vê neste vídeo do TikTok. Mas será que o iPhone está realmente a tirar uma fotografia sua? E se sim, porquê?

O iPhone tira uma fotografia sua a cada 5 segundos?

Bem, é verdade que a câmara de infravermelhos é ativada a cada 5 segundos e dispara 30.000 pontos invisíveis. Não é o smartphone a tirar uma fotografia propriamente dita, mas está a verificar o que está à sua frente.

Faz parte do sistema TrueDepth do iPhone, que foi lançado no iPhone X, e a Apple tem vindo a utilizá-lo para uma variedade de funcionalidades para tornar o iPhone mais funcional. Inicialmente, foi utilizado para mapear o rosto do utilizador e utilizá-lo como autenticador biométrico.

Assim, quando desbloqueava o iPhone ou comprava uma aplicação, não tinha de introduzir um código de acesso ou uma palavra-passe. Em vez disso, a câmara de infravermelhos dispararia esses 30.000 pontos para mapear o seu rosto e confirmar a sua identidade.

Mas por que razão a Apple continuaria a ativar estes pontos mesmo depois de desbloquear o telemóvel? Bem, isso tem a ver com algo chamado Attention Aware Features. Pode encontrá-las nas "Definições" -> "Face ID e código".

Qual a utilidade destas funcionalidades?

Estas funcionalidades utilizam o mapa facial de infravermelhos enquanto o dispositivo está a ser utilizado para fazer uma série de coisas:

Por exemplo, se não tocar no ecrã do iPhone durante alguns minutos, este verifica se está a olhar para o ecrã antes de o escurecer para poupar bateria. Anteriormente, o iPhone não tinha forma de saber para onde estava a olhar e escurecia o ecrã de qualquer forma.

Também permite ao iPhone baixar o volume dos alertas e alarmes quando reconhece que está a olhar para o dispositivo. Anteriormente, reduzir o volume destes sons significava ter de procurar os botões de parar ou adiar.

E quando "acorda" o dispositivo, as notificações expandem-se automaticamente para revelar pré-visualizações de mensagens ou detalhes de eventos do calendário que, de outra forma, permaneceriam ocultos se o seu rosto não fosse reconhecido.

Além disso, todos os dados de mapeamento do seu rosto são armazenados localmente no iPhone, para que ninguém, nem mesmo a Apple, tenha acesso a eles. No entanto, se preferir desativar esta funcionalidade, pode simplesmente desativar a opção nas definições.

