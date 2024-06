iOS 18 beta 2 disponível para programadores

Depois das novidades apresentadas no WWDC 2024 e do primeiro contacto com a beta 1, a Apple disponibilizou agora o iOS 18 beta 2.

O que há de novo na beta 2 do iOS 18

Conforme já havíamos referido, hoje era dia de mais novidades no novo iOS 18.

Entre o que a Apple prometeu e o que disponibilizou na beta 1, muita coisa ainda está por mostrar. Espera-se que cada nova versão beta do iOS 18 introduza inúmeras alterações, correções de erros e funcionalidades adicionais. A Apple verifica de perto o feedback dos testadores da versão beta do iOS 18, sendo que cada versão beta sucessiva aborda queixas, relatórios de erros e problemas de desempenho.

Atualmente, a versão beta do iOS 18 só está disponível para programadores registados. A atualização será lançada para os utilizadores beta públicos algures em julho, seguida de um lançamento para o público em geral em setembro. Por enquanto, os testadores ainda devem esperar problemas de desempenho e estabilidade ao executar o iOS 18 beta em dispositivos primários.

A Apple já confirmou que o iOS 18 beta 2 irá adicionar suporte para iPhone Mirroring, bem como atualizações de partilha de ecrã SharePlay. Conforme é referido no developers.apple.com, o número de compilação do iOS 18 beta 2 é 22A5297f.

Vamos verificar o que há de novo, como funciona e o que acrescenta à experiência de utilização no iPhone, e restantes dispositivos. Coma nova beta do iOS 18, a Apple disponibilizou também o iPadOS 18 beta 2, watchOS 11 beta 2, macOS Sequoia beta 2, visionOS 2 e tvOS 18 beta 2.