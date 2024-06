30 jogos a caminho da Nintendo Switch

Na mais recente Nintendo Direct foram anunciadas muitas (e boas) novidades para os fãs da Nintendo. São mais de 30 jogos novos a caminho da Nintendo Switch. Venham saber quais...

A mais recente Nintendo Direct anunciou, como costuma acontecer nestes eventos, uma nova e rica fornada de jogos a caminho da Nintendo Switch.

Como podem ver pela lista abaixo indicada com os principais destaques, ou pelo vídeo que disponibilizamos de seguida com a transmissão do evento, são muitos os motivos que farão sorrir os aficionados das consolas e jogos Nintendo.

Super Mario Party Jamboree (lançamento a 17/10/2024) - o maior Mario Party até à data, com novos tabuleiros, modos e mais minijogos do que nunca!

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (lançamento em 26/09/2024) - O destino de Hyrule está nas mãos da Zelda. Usa o poder do Cetro Tri e cria ecos para resolver quebra-cabeças e derrotar inimigos.

Metroid Prime 4: Beyond (lançamento a 2025) - Samus Aran, a maior caçadora de recompensas da galáxia, embarcará numa nova missão para a Nintendo Switch em 2025.

LEGO Horizon Adventures (lançamento no Inverno 2024) - Explora o mundo de Horizon, fielmente recriado em peças LEGO, e junta-te à caçadora de máquinas Aloy numa missão para salvar o mundo.

Atualização para Among Us (Já disponível) - Reunião de emergência! Descobre novos papéis – Barulhento, Localizador e Fantasma – através de uma atualização gratuita.

Mario & Luigi: Brothership (lançamento a 07/11/2024) - Todos a bordo! Um novo RPG de aventuras protagonizado pelos Mario Bros. prepara-se para zarpar até à Nintendo Switch.

Donkey Kong Country Returns HD (lançamento a 16/01/2025) - Pisa, esmaga e rebola ao longo de 80 níveis de plataformas recheados de ação, a solo ou em cooperação com mais um jogador.

Just Dance 2025 Edition (lançamento no Outubro 2024) - Com 40 temas novos que incluem desde êxitos da pop a clássicos para toda a família, reúne amigos e deem ritmo ao corpo!

Atualização para Nintendo Switch Sports (lançamento no Verão 2024) - O basquetebol chega no verão através de uma atualização gratuita! Joga partidas de 2 contra 2 ou tenta alcançar a pontuação mais alta no Desafio de triplos.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game (lançamento no Inverno 2024) - Vive como um Hobbit de The Lord of the Rings e descobre uma existência pacata num local idílico da Terra Média.

Stray (lançamento no Inverno 2024) - Entra numa cibercidade decadente através dos olhos de um gato que foi separado da sua família e dos seus amigos.

Funko Fusion (lançamento a 13/09/2024) - O mundo de Funko ganha vida nesta combinação de ação e aventura com mais de 60 personagens de filmes e séries de TV icónicos.

Muito boas noticias, portanto. Quais os jogos que mais "chamam" por vocês??