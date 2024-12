5 aplicações super úteis para o seu Mac

Uma boa aplicação poupa muito tempo de trabalho e aumenta a qualidade do resultado final. Com uma oferta tão grande, o escrutinar das melhores ferramentas ajudam os utilizadores. Conheça 5 ótimas ferramentas para o ajudar.

Deixamos hoje mais um leque se aplicações viradas para a qualidade de utilização do seu Mac.

Vamos conhecer estas novidades. Uma são gratuitas e outras pagam-se a si.

1 - Folder Hub - File browser

Este é dedicada ao seu novo portátil Apple. O Folder Hub é uma app escondida sob o notch do MacBook, utilizada para acesso rápido e recuperação de ficheiros e pastas no diretório de trabalho.

A app Folder Hub permite, no trabalho diário, lidar de forma mais fácil com os inúmeros ficheiros e pastas, organizando-os em diferentes diretórios para vários projetos.

Além disso, esta app ajuda naqueles momentos em que o utilizador fecha acidentalmente uma janela com as suas pastas, ajudando a voltar rápido para o ficheiro pretendido.

Download

2 - Mission Control Plus

O Mission Control Plus é uma aplicação para macOS que aprimora o recurso nativo “Mission Control” do Mac, adicionando funcionalidades para facilitar a gestão de janelas abertas.

Com esta aplicação, é possível fechar janelas diretamente a partir do Mission Control, utilizando um botão de fechar (X) que é adicionado a cada janela. Além disso, o Mission Control Plus oferece atalhos de teclado para ações rápidas, como:

⌘W : Fechar janela

: Fechar janela ⌘M : Minimizar janela

: Minimizar janela Enter : Abrir janela

: Abrir janela ⌘Q: Sair da aplicação

Estas funcionalidades tornam a gestão de múltiplas janelas mais eficiente, especialmente em Macs com ecrãs menores.

Download

3 - TheBoringNotch

TheBoringNotch é uma aplicação de código aberto que transforma o notch do MacBook numa área funcional, semelhante à funcionalidade Dynamic Island dos iPhones. Adiciona controlos de música, visualizações e outras funcionalidades úteis à área do entalhe.

Se acha que pode tirar mais proveito, então use esta app, é completamente gratuita.

Download

4 - Dropover - Easier Drag & Drop

O Dropover é um utilitário para macOS que facilita o recurso de arrastar e soltar, permitindo armazenar temporariamente conteúdos arrastáveis, como ficheiros, pastas, imagens e trechos de texto, numa “prateleira” flutuante.

Principais funcionalidades:

Estantes Temporárias : Crie estantes para armazenar itens arrastados, permitindo recolher ficheiros de diferentes locais antes de movê-los ou partilhá-los.

: Crie estantes para armazenar itens arrastados, permitindo recolher ficheiros de diferentes locais antes de movê-los ou partilhá-los. Gestos Intuitivos : Ative uma nova estante simplesmente ao chacoalhar o cursor enquanto arrasta um item, ou utilize atalhos de teclado personalizáveis.

: Ative uma nova estante simplesmente ao chacoalhar o cursor enquanto arrasta um item, ou utilize atalhos de teclado personalizáveis. Ações Rápidas : Partilhe conteúdo via AirDrop, Mensagens ou e-mail diretamente da prateleira, além de realizar operações como redimensionar imagens ou extrair texto de imagens.

: Partilhe conteúdo via AirDrop, Mensagens ou e-mail diretamente da prateleira, além de realizar operações como redimensionar imagens ou extrair texto de imagens. Integração com Serviços de iCloud : Envie ficheiros para serviços como iCloud Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive e Imgur, gerando links públicos para partilhar com fácil.

: Envie ficheiros para serviços como iCloud Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive e Imgur, gerando links públicos para partilhar com fácil. Suporte a Múltiplas Prateleiras : Faça a gestão de várias prateleiras simultaneamente, permitindo organizar e ter acesso rapidamente diferentes conjuntos de ficheiros.

: Faça a gestão de várias prateleiras simultaneamente, permitindo organizar e ter acesso rapidamente diferentes conjuntos de ficheiros. Personalização: Ajuste a sensibilidade do gesto de chacoalhar, defina atalhos de teclado e personalize ações para adaptar a aplicação ao seu fluxo de trabalho.

Download

5 - Raycast

O Raycast é uma ferramenta poderosa que atua como um launcher para macOS, projetada para aumentar a produtividade.

Permite aos utilizadores realizarem diversas ações diretamente através do teclado, de forma rápida e eficiente.

Com o Raycast, pode:

Lançar aplicações : Abre apps instaladas no Mac instantaneamente.

: Abre apps instaladas no Mac instantaneamente. Pesquisar e aceder a ficheiros : Procura documentos ou pastas sem abrir o Finder.

: Procura documentos ou pastas sem abrir o Finder. Executar comandos do sistema : Controla o brilho, o volume, ou executa scripts e comandos personalizados.

: Controla o brilho, o volume, ou executa scripts e comandos personalizados. Gerir extensões : Integra-se com ferramentas como o Slack, GitHub, Notion, Jira, e outras, permitindo aceder a funcionalidades diretamente pela interface do Raycast.

: Integra-se com ferramentas como o Slack, GitHub, Notion, Jira, e outras, permitindo aceder a funcionalidades diretamente pela interface do Raycast. Criar atalhos personalizados : Podes configurar ações específicas para otimizar o teu fluxo de trabalho.

: Podes configurar ações específicas para otimizar o teu fluxo de trabalho. Widgets e informações rápidas: Ver eventos do calendário, estado da bateria, clima, entre outros.

O Raycast é altamente personalizável, tem suporte para extensões criadas pela comunidade e é gratuito para uso pessoal. É uma excelente alternativa ao Spotlight, com um foco maior na flexibilidade e produtividade.

Download

