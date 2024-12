Microsoft traz de volta a publicidade ao Windows 11, mas mascarada de notificações

A Microsoft parece estar a aumentar o ritmo a que tenta promover os seus produtos no Windows 11. Esta publicidade surge de forma discreta, mas tem um impacto negativo nos utilizadores. Depois de alguns casos mal recebidos, volta a surgir no Windows 11, agora mascarada de notificações.

A última atualização do Windows 11, a 24H2, chegou com várias novidades interessantes. O desempenho foi melhorado, novas funcionalidades foram adicionadas ao Explorador de Ficheiros e os detalhes da interface foram melhorados para proporcionar uma experiência de utilizador mais suave. No entanto, dentro destas alterações, a Microsoft decidiu incluir anúncios exibidos no sistema.

Isto tem gerado descontentamento entre os utilizadores que detetaram esta prática, pois, embora sejam apresentadas como notificações, na realidade são publicidade forçada. Salienta-se que a empresa transmite esta publicidade como notificações, o que pode ser bastante irritante, especialmente se estas interrupções aparecerem em momentos inoportunos enquanto trabalha ou se diverte ao computador.

Foram vistos anúncios a promover produtos como o Black Ops 6: Vault Edition e também para impulsionar a utilização do Microsoft Defender. Isto exibindo notificações que, ao serem clicadas, levam à Microsoft Store para comprar ou descarregar esses produtos. Segundo a empresa, estes anúncios procuram ajudar os utilizadores a descobrir novos serviços.

No entanto, muitos veem esta prática como uma publicidade forçada que interfere com a utilização normal do Windows 11, uma vez que as notificações estão integradas nas funções do sistema. Se estes anúncios começaram a aparecer no ambiente de trabalho e considera irritantes, é possível desativá-los. Embora a Microsoft não remova esta funcionalidade por completo, permite ao utilizador desativar as notificações.

Para isso, os utilizadores devem clicar no menu Iniciar e selecionar Definições. A seguir devem escolher Sistema e selecionar Notificações. Por fim devem procurar a opção Obter dicas e conselhos quando utiliza o Windows e desligá-la.

Esta configuração irá impedir que a maioria dos anúncios apareça como notificações. Embora não seja uma solução completa para todas as mensagens promocionais, irá reduzir significativamente as interrupções no ambiente de trabalho. Importa estar atento a como as atualizações podem alterar como se interage com o seu sistema operativo, principalmente quando se trata de privacidade e experiência do utilizador.