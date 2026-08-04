Microsoft permitirá correr jogos da Xbox 360 diretamente no PC

Após dar os primeiros passos com a consola original, a Microsoft prepara-se agora para viabilizar a emulação da mítica Xbox 360 nos computadores dos utilizadores.

Uma biblioteca histórica da Xbox a caminho dos computadores

De acordo com informações recentes, a Microsoft pretende expandir o ecossistema de jogos da Xbox 360. Esta iniciativa procura disponibilizar os títulos clássicos não só nos computadores pessoais, mas também em futuras plataformas de hardware, como o Project Helix, ou em consolas portáteis.

A possibilidade de correr este catálogo no ecossistema Windows é uma das exigências mais antigas da comunidade de gamers. Embora algumas produções de renome tenham recebido conversões diretas ao longo dos anos, muitas outras continuam inacessíveis fora do hardware original ou dos serviços de transmissão na cloud.

Com esta transição, títulos emblemáticos poderão finalmente receber suporte nativo, garantindo a sua preservação digital a longo prazo.

A decisão final sobre a distribuição, preço e eventual inclusão no serviço Game Pass caberá inteiramente às produtoras que detêm os direitos intelectuais. Os documentos apontam para uma calendarização faseada, com uma implementação prevista entre os anos de 2027 e 2028.

Digitalização de discos físicos está nos planos

As novidades não se ficam pelo software antigo, uma vez que a empresa estuda também uma solução para converter suportes físicos em licenças puramente digitais.

O mecanismo em desenvolvimento permitirá que, ao introduzir um disco de jogo da Xbox One ou Xbox Series numa consola compatível, o sistema associe uma licença digital permanente à conta do utilizador.

Esta licença de utilização ficará vinculada ao perfil, permitindo descarregar o jogo em qualquer equipamento da marca. Caso o suporte físico seja vendido ou emprestado, o acesso digital será automaticamente revogado para o proprietário original, o que salvaguarda o mercado de segunda mão e trocas físicas.

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