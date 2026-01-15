Hyundai IONIQ 9 eleito Melhor SUV de Grandes Dimensões

Eleito o Melhor SUV de Grandes Dimensões nos prémios Women's Worldwide Car of the Year 2026 (WWCOTY), o totalmente elétrico Hyundai IONIQ 9 foi elogiado pela sua inovação, desempenho e características luxuosas.

O prémio para Melhor SUV de Grandes Dimensões atribuído ao SUV 100% elétrico Hyundai IONIQ 9, no WWCOTY, reforça o compromisso contínuo da Hyundai com a excelência, inovação e sustentabilidade no segmento dos grandes SUV.

Um painel de 84 mulheres jornalistas especializadas em automóveis de 54 países avaliou rigorosamente veículos em todas as categorias, analisando critérios como segurança, qualidade, design, desempenho, facilidade de condução, impacto ambiental e relação custo-benefício.

O Hyundai IONIQ 9 destacou-se entre quase 20 outros veículos, sobressaindo como um modelo exemplar na sua categoria.

O Hyundai IONIQ 9 demonstra de forma clara como a tecnologia avançada e a facilidade de utilização no dia a dia podem andar de mãos dadas. O carregamento rápido e eficiente, o espaço interior excecional e a elevada qualidade geral estabelecem uma nova referência no segmento dos SUV elétricos de grandes dimensões.

Disse Marta García, presidente executiva da WWCOTY, acrescentando que "este prémio confirma que o compromisso da HYUNDAI com a inovação e a excelência é consistente, já que não é a primeira vez que a marca é reconhecida pelo nosso júri".

O que torna o Hyundai IONIQ 9 um SUV líder mundial?

O Hyundai IONIQ 9, modelo emblemático da prestigiada gama IONIQ da HYUNDAI, representa o auge da inovação e engenharia da empresa:

Excelência em design : combinando sofisticação aerodinâmica com estética futurista, o Hyundai IONIQ 9 oferece uma presença visual impressionante.

: combinando sofisticação aerodinâmica com estética futurista, o Hyundai IONIQ 9 oferece uma presença visual impressionante. Conforto e espaço: o interior de três filas, configurável para seis ou sete passageiros, proporciona uma experiência premium semelhante à de lounge, com ampla capacidade de carga para as necessidades da família.

o interior de três filas, configurável para seis ou sete passageiros, proporciona uma experiência premium semelhante à de lounge, com ampla capacidade de carga para as necessidades da família. Sustentabilidade e eficiência : construído sobre a premiada plataforma E-GMP da HYUNDAI, o IONIQ 9 apresenta tecnologia de ponta de 800 volts, permitindo um carregamento ultrarrápido de 10% a 80% em apenas 24 minutos.

: construído sobre a premiada plataforma E-GMP da HYUNDAI, o IONIQ 9 apresenta tecnologia de ponta de 800 volts, permitindo um carregamento ultrarrápido de 10% a 80% em apenas 24 minutos. Tecnologia inteligente: o modelo integra a mais recente geração do Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) e inclui reconhecimento de voz suportado por IA e conectividade digital avançada.

O que torna os prémios WWCOTY uma referência global?

Os prémios Carro Mundial do Ano das Mulheres (WWCOTY, na sigla original), os únicos galardões automóveis globais com um júri composto exclusivamente por jornalistas femininas especializadas no setor, são reconhecidos como uma referência para a excelência automóvel e atingem uma audiência global estimada em 500 milhões de pessoas.

Os prémios celebram veículos que respondem a diversas perspetivas, destacando modelos que acompanham as necessidades em constante evolução dos condutores em todo o mundo.

As seis categorias dos prémios WWCOTY 2026 incluem:

Best Compact Car

Best Compact SUV

Best Large Car

Best Large SUV

Best 4x4

Best Performance Car

O Hyundai IONIQ 9 é, agora, candidato ao cobiçado prémio principal dos WWCOTY, marcando presença com outros cinco modelos.

O vencedor do Women’s World Car of the Year será anunciado em março, na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.