Ciclosporíase: porque é que a alface se tornou um perigo nos supermercados dos EUA?

Este verão, os Estados Unidos da América (EUA) enfrentam o pior surto de ciclosporíase em anos, com milhares de casos espalhados por dezenas de estados e as autoridades de saúde a apontarem a alface como uma das principais fontes de contaminação.

Desde maio, as autoridades de saúde norte-americanas têm vindo a registar um aumento anómalo de casos de ciclosporíase, uma infeção intestinal causada pelo parasita Cyclospora cayetanensis.

Segundo os dados mais recentes dos Centers for Disease Control and Prevention (CDC), estima-se que já tenham adoecido cerca de 18 mil pessoas em todo o país, um valor muito acima da média habitual, que raramente ultrapassa os quatro mil casos por ano.

Os números confirmados dizem que mais de 1600 casos adquiridos dentro do território dos EUA foram já validados em laboratório, espalhados por 34 estados, com o total de estados afetados a chegar aos 45 (de 50).

A situação é ainda mais preocupante por se tratar de uma subida que ronda as seis vezes o valor registado no mesmo período do ano passado.

Pela primeira vez neste surto, foram também confirmadas duas mortes, ambas no Michigan, associadas a pessoas com problemas de saúde preexistentes que terão sido agravados pela infeção e pela desidratação que esta provoca.

O problema da alface contaminada

As investigações conduzidas em conjunto pelo CDC, pela Food and Drug Administration (FDA) e por autoridades estaduais apontam a alface iceberg como a origem do maior surto identificado até agora, que já afeta nove estados e ultrapassa as 1900 pessoas infetadas.

Na sequência das investigações, foi mesmo emitido um recall a produtos de alface iceberg produzidos no México pela Taylor Farms, distribuídos a estabelecimentos de restauração, mas também comercializados em supermercados sob a marca Marketside.

Paralelamente, existe ainda um segundo foco de contágio, com mais de 400 casos concentrados no Michigan, Ohio, West Virginia e Kentucky, que os investigadores acreditam poder ter origem numa fonte alimentar comum, também aqui com as verduras frescas sob suspeita.

O que é a ciclosporíase e como se manifesta

A ciclosporíase é uma infeção intestinal causada pelo parasita Cyclospora cayetanensis, um protozoário que se transmite pela ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes humanas, geralmente através de produtos hortícolas frescos, como alface, framboesas, manjericão e ervilha torta ou ervilha de quebrar.

Não se propaga diretamente de pessoa para pessoa, uma vez que o parasita precisa de dias a semanas no ambiente antes de se tornar infecioso.

Os sintomas mais comuns incluem:

Diarreia aquosa persistente, que pode durar semanas se não for tratada);

Perda de apetite e de peso;

Cólicas abdominais;

Inchaço;

Náuseas;

Fadiga;

Por vezes, febre baixa.

Estes costumam surgir entre dois a 14 dias após o contacto com o alimento contaminado, e podem ir e vir em fases de aparente melhoria seguidas de recaída.

O diagnóstico faz-se através de análise às fezes, procurando os oocistos característicos do parasita (a forma resistente através da qual este se transmite no ambiente, semelhante à que existe também na Toxoplasma gondii, o parasita responsável pela toxoplasmose), ou por testes moleculares (em inglês, PCR), mais sensíveis do que a microscopia tradicional.

Confirmada a infeção, o tratamento de primeira linha passa pela combinação de antibióticos.

Porque é tão difícil travar este tipo de surtos

A ausência de transmissão direta entre pessoas limita o contágio, mas dificulta encontrar rapidamente a origem de um surto, já que os sintomas só surgem semanas depois da exposição inicial e é preciso reconstruir, caso a caso, o que cada pessoa comeu nesse período.

Para complicar ainda mais o diagnóstico, o parasita costuma passar despercebido nos exames laboratoriais habituais, sendo necessário pedir um teste específico para o detetar.

Este fator, associado à subnotificação típica deste tipo de doença, leva os investigadores a acreditar que o número real de casos possa ser bastante superior ao que consta nas estatísticas oficiais.