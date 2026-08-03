Consolas Xbox sofrem aumento de até 200€ na Europa

Se planeava adquirir uma consola da Microsoft recentemente, prepare-se para gastar bem mais do que o previsto. Os novos preços das consolas Xbox já entraram em vigor na Europa e no Reino Unido, e há aumentos muito superiores aos inicialmente esperados.

Novos valores das Xbox na Europa

Os consumidores europeus foram surpreendidos com um ajuste de preços que superou as estimativas baseadas no mercado dos Estados Unidos.

Enquanto na América do Norte o acréscimo se fixou entre os 100 e os 150 dólares, na União Europeia a subida real situa-se entre os 150 e os 200 euros, penalizando fortemente quem pretendia adquirir os modelos Series S ou Series X. Atualmente, a tabela de preços para o mercado europeu fixa-se da seguinte forma:

Xbox Series S (512GB): 499,99€

Xbox Series S (1TB): 599,99€

Xbox Series X Digital (sem leitor de discos): 749,99€

Xbox Series X: 799,99€

Com esta atualização, a consola de entrada de gama passa a custar quase o equivalente a 575 dólares.

A situação no Reino Unido e o mercado global

A tendência de subida também se refletiu no território britânico, onde os aumentos variam entre as 130 e as 170 libras esterlinas. No Reino Unido, a Xbox Series S de 512GB começa agora nas £429,99, enquanto o modelo topo de gama Xbox Series X atinge as £669,99.

Esta vaga de aumentos poderá ainda não ter terminado, uma vez que a Microsoft já tinha alertado para a duplicação dos custos de produção associados ao armazenamento e à memória RAM.

Importa salientar que esta crise dos semicondutores não afeta apenas a gigante de Redmond, dado que rivais como a Sony e a Nintendo também anunciaram recentemente ajustes inflacionários nos seus produtos.

Leia também: