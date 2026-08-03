Análise Samsung Galaxy Watch Ultra 2: bateria reforçada e resistência extrema

Para além dos novos dobráveis, a Samsung trouxe mais novidades ao mercado. Falamos de novos smartwatches que todos querem conhecer. Assim, trazemos agora a análise detalhada ao Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Destaca-se a nova bateria de 800 mAh, estrutura mais fina em titânio e ecrã com 5000 nits.

Titânio: robustez num formato mais fino

O Samsung Galaxy Watch Ultra 2 chega com um perfil visual marcante, mas traz alterações estruturais importantes. O corpo em titânio de 47 mm mantém a caixa de formato quadrado com cantos arredondados, albergando o mostrador circular no centro. A novidade está na espessura: o relógio passa a ter 10,7 mm, resultando num perfil cerca de 12% mais fino face ao antecessor.

A durabilidade continua a ser o grande pilar deste modelo. O smartwatch ostenta a certificação militar MIL-STD-810H e conta com proteção IP69K contra jatos de água quente e pressão elevada. Além disso, a resistência à água atinge as 10 ATM e possui a certificação EN13319.

Este padrão internacional valida o equipamento para mergulho recreativo, ativando automaticamente o registo de profundidade e tempo assim que entra na água. As correias foram igualmente redesenhadas. Apresentam perfurações estratégicas para melhorar o fluxo de ar no pulso, sendo produzidas num material mais flexível.

O peso da correia desceu cerca de 25%, aumentando o conforto no uso diário. O botão físico Quick Button, com contorno em laranja, mantém a sua função de acesso rápido aos modos de treino e segurança.

Ecrã Super AMOLED com recorde de 5000 nits

A visualização em ambientes exteriores é um fator crítico para smartwatches focados em desporto e aventura. O Galaxy Watch Ultra 2 responde a esta exigência com um ecrã Super AMOLED de 1,52 polegadas e resolução de 498 x 498 pixéis.

O ponto forte do painel reside na capacidade de atingir um brilho de pico de 5000 nits. Esta intensidade garante uma legibilidade perfeita mesmo sob luz solar direta e intensa.

A navegação no sistema beneficia ainda do aro tátil em redor do ecrã, que permite percorrer menus com precisão sem tapar o conteúdo exibido.

Autonomia: bateria enorme de 800 mAh

A bateria assume o papel principal no conjunto de melhorias do Galaxy Watch Ultra 2. A Samsung integra agora uma célula de 800 mAh no interior do relógio.Trata-se de um incremento de 35% na capacidade de energia, concretizado num chassi mais fino.

O motor do smartwatch é o novo processador Snapdragon Wear Elite, fabricado num processo eficiente de 3 nanómetros. A arquitetura de 5 núcleos garante transições fluidas entre aplicações e processamento rápido de dados.

O dispositivo vem equipado com 2 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, espaço suficiente para mapas offline e música. Em termos de autonomia prática, o incremento da bateria permite alcançar confortavelmente entre dois a três dias de utilização contínua com o ecrã sempre ligado.

No modo de poupança de energia orientado para o exercício, a gestão energética consegue prolongar as sessões de treino ao ar livre sem necessidade de recarga frequente.

Sensores e desempenho em treino real

A precisão do posicionamento global é assegurada pelo sistema de GPS de dupla frequência (L1+L5). Esta tecnologia reduz os erros de localização em zonas urbanas densas ou em trilhos florestais de cobertura difícil.

No capítulo da saúde e desporto, o conjunto de sensores BioActive analisa a frequência cardíaca, a saturação de oxigénio no sangue (SpO2), a composição corporal e a temperatura cutânea. O One UI 9 Watch gere todos estes dados com gráficos claros e relatórios detalhados.

A conectividade inclui suporte para 4G LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi de banda dupla e NFC para pagamentos sem contacto.

Preço e disponibilidade em Portugal deste Samsung

O Samsung Galaxy Watch Ultra 2 está disponível no mercado português com um preço de venda recomendado de 749,89 €.

O modelo pode ser adquirido através do site oficial da marca, nos operadores nacionais de telecomunicações e nas principais cadeias de retalho especializado em tecnologia.

Veredicto Pplware: o que vale o Galaxy Watch Ultra 2

O Galaxy Watch Ultra 2 foca-se nos pontos onde a fiabilidade é indispensável: autonomia alargada e resistência de construção.

A bateria de 800 mAh resolve uma das maiores exigências dos utilizadores avançados. Já o ecrã de 5000 nits e a certificação de mergulho alargam os cenários de utilização.

É um smartwatch robusto, desenhado para durar e acompanhar o ritmo diário sem sobressaltos. Está ainda preparado para aventuras mais radicais, onde estará completamente à vontade.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Samsung Galaxy Watch Ultra 2: galeria de imagens