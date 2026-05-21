Tesla muda especificações do Model 3 no site pela terceira vez em poucas semanas

A Tesla voltou a atualizar as especificações do novo Model 3 Premium RWD vendido no Canadá, e as alterações estão a gerar muitas críticas entre os consumidores. Em menos de três semanas, a marca reduziu várias características do automóvel, incluindo a aceleração dos 0 aos 100 km/h.

Tesla reduziu desempenho por várias vezes

A versão mais acessível do Tesla Model 3 no Canadá chegou ao mercado no início de maio com um preço bastante competitivo de 39.490 dólares canadianos, equivalente a cerca de 29 mil dólares norte-americanos.

O valor reduzido foi possível graças à importação de unidades produzidas na fábrica da Tesla em Xangai, beneficiando de novas condições alfandegárias aplicadas aos veículos vindos da China.

No entanto, aquilo que parecia ser uma proposta muito apelativa começou rapidamente a levantar dúvidas. A marca alterou várias especificações técnicas poucos dias após o lançamento oficial do automóvel.

Quando o configurador online do Model 3 Premium RWD foi disponibilizado no Canadá, o veículo surgia com uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,2 segundos. Além disso, a Tesla indicava uma autonomia de 463 quilómetros e carregamento rápido DC até 250 kW.

Contudo, menos de 48 horas depois, a fabricante norte-americana corrigiu os dados apresentados. A aceleração passou para 5,2 segundos, enquanto a velocidade máxima de carregamento caiu para 175 kW. A garantia da bateria também sofreu alterações, descendo de 192 mil para 160 mil quilómetros.

Agora, cerca de duas semanas mais tarde, a empresa voltou a mexer nos números. O mesmo Model 3 aparece atualmente com um tempo de 6,2 segundos dos 0 aos 100 km/h, um valor bastante inferior ao inicialmente divulgado.

Especificações atuais coincidem com versões europeias

O desempenho agora apresentado pela Tesla coincide com o Model 3 Standard RWD vendido em vários mercados europeus e noutras regiões que também recebem unidades produzidas em Xangai. Isso sugere que os primeiros números divulgados no Canadá poderão nunca ter correspondido às capacidades reais do automóvel.

Esta versão utiliza um motor traseiro diferente daquele que equipava os anteriores Model 3 fabricados em Fremont. O novo conjunto mecânico, identificado como 3D7, oferece uma potência máxima de 194 kW e 340 Nm de binário.

Já o motor utilizado anteriormente, conhecido como 3D6, atingia 220 kW e 440 Nm. Na prática, existe uma redução tanto na potência como no binário disponível.

Outro dos fatores que ajuda a explicar a perda de desempenho está relacionado com a bateria utilizada neste Model 3. A Tesla optou por uma bateria LFP, baseada em fosfato de ferro-lítio, uma solução mais económica e com maior durabilidade.

Apesar dessas vantagens, este tipo de bateria apresenta limitações ao nível da entrega de potência instantânea quando comparada com baterias NMC, utilizadas em variantes mais rápidas e mais caras.

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