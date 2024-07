Vendas globais de elétricos aumentaram 13% em junho, mas diminuíram 7% na Europa

Com os planos para os carros elétricos que governos e empresas estão a traçar, importa entender como se comportam as vendas. Segundo a Rho Motion, as vendas globais de veículos elétricos aumentaram 13% em junho, mas diminuíram 7% na Europa.

A procura de carros elétricos abrandou nos últimos meses, após ter aumentado drasticamente nos meses anteriores. Isto, porque, enquanto aguardam a chegada ao mercado de modelos mais acessíveis, os consumidores escolhem alternativas híbridas.

Apesar da desaceleração, a empresa de pesquisa de mercado Rho Motion informou que vendas globais de veículos totalmente elétricos e híbridos plug-in aumentaram 13%, em junho, relativamente ao mesmo mês de 2023. Estes números foram, de acordo com a mesma fonte, impulsionados pelo crescimento na China.

Conforme partilhado por Charles Lester, gerente de dados da Rho Motion, à Reuters, a China foi responsável por mais de 60% do total de vendas de eletrificados, já que a crescente disponibilidade de veículos elétricos e as fortes vendas da BYD contribuíram para um aumento na participação no mercado doméstico de híbridos plug-in no primeiro semestre do ano.

As vendas de híbridos plug-in em todo o mundo atingiram 1,4 milhão em julho, dos quais 0,86 milhão foram na China, onde houve um aumento de 25% relativamente ao ano anterior, disse Lester.

Por sua vez, na Europa, as vendas mensais caíram 7% para 0,30 milhões, com a Finlândia, a Irlanda e os Países Baixos a liderarem as perdas, enquanto Itália registou um aumento de 34% na sequência da introdução de incentivos governamentais.

No mesmo mês, nos Estados Unidos e no Canadá, as vendas de híbridos plug-in aumentaram 6% para 0,14 milhões.

O quadro geral é que 2024 não verá o crescimento ambicioso que alguns podem ter esperado para a indústria e reduzimos as nossas previsões em 5% para 16,6 milhões de carros elétricos vendidos este ano.

Explicou Lester, num comunicado, acrescentando que "as disparidades regionais são notáveis".