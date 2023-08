Pesquisa do Google desfoca imagens de conteúdos sensíveis ou explícitos

No início deste ano, a Google tinha anunciado que a Pesquisa iria ter por omissão a definição Pesquisa segura ativa que desfoca imagens e conteúdos sexualmente explícitos que aparecem nos resultados da pesquisa. Ao fazer as suas pesquisas já vai ver imagens desfocadas.

Foi numa publicação no blog da Google que a empresa revelou que a opção Pesquisa segura passa a estar ativada por omissão para todos os utilizadores. Assim, ao fazer uma pesquisa qualquer, os resultados aparecem normalmente, mas as imagens que tenham conteúdos sensíveis, violência ou conteúdos sexuais explícitos passam a aparecer desfocadas.

Esta definição é válida para qualquer tipo de utilizador, independentemente da sua idade ou tipo de conta, ou mesmo se está a usar o modo de navegação anónimo.

Como continuar a ver todas as imagens na Pesquisa do Google?

Para muitos utilizadores, este recurso não faz qualquer sentido, pelo que, evidentemente, pode ser desativado. Para o fazer, pode seguir esta ligação e optar por uma das opções disponíveis. A que está selecionada por omissão é a "esbater", mas pode optar por "filtrar" o que vai limitar o conteúdo da pesquisa ou "Desativar", para voltar a ter a pesquisa de forma completa, sem quaisquer restrições.

Este recurso surge como resposta a um problema crescente na internet que é a exposição de menores a conteúdo impróprio para as suas idades. Segundo uma pesquisa da Google, 61% das crianças viram conteúdos impróprios pelo menos uma vez, comparando com 54% no ano passado. Isto, além de visualização de desinformação, anúncios enganosos ou spam e conteúdo violento.