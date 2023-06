O Bard é a solução de IA da Google e a gigante das pesquisas quer torná-la acessível a todos. Depois de testes a empresa tem finalmente os seus planos prontos, mas parece estar a enfrentar problemas na Europa. Teve de adiar a sua chegada à Europa por culpa do RGPD.

O Bard vai demorar a chegar à Europa

Apesar do atraso que leva face à concorrência, a google tem já a sua solução de IA pronta para os utilizadores. Depois de apresentada entrou em testes, ficando limitada aos EUA, para garantir que não passava pelos mesmos problemas que a solução da OpenAI e o Bing Chat passaram.

Com os seus planos de alargar a sua disponibilização definida, o Bard e a Google parece estrarem agra a ter um novo problema. Tiveram de adiar a sua chegada à Europa por culpa das regras que o RGPD traz e que esta IA terá de cumprir de forma escrupulosa.

Do que é adiantado, a gigante das pesquisas não terá apresentado informações suficientes sobre como sua ferramenta de IA protege a privacidade dos europeus. Apenas com essa informação será possível ao regulador europeu dar uz verde para o seu lançamento neste território.

A culpa é do RGPD e das suas regras

A acompanhar este processo está a Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, que depois comunica com os seus pares da UE. Do contacto permanente com a Google, surgiu já a informação de que esta terá de dar mais explicações como o Bard irá tratar esta informação e respeitar o RGPD. A empresa também já forneceu uma declaração sobre o tema.

Dissemos em maio que queríamos tornar o Bard amplamente mais disponível, inclusive na União Europeia, e que o faríamos com responsabilidade, após o envolvimento de especialistas, reguladores e criadores de políticas. Como parte desse processo, conversamos com reguladores de privacidade para esclarecer suas dúvidas e receber feedback.

A Google tem aqui um problema que terá de resolver rapidamente para dar acesso ao Bard na Europa. A empresa poderá enfrentar os mesmos problemas que a OpenAI teve com o ChatGPT e a sua IA em Itália e que o viu banida por algum tempo até garantir a privacidade dos utilizadores.