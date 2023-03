O ChatGPT e toda a sua inteligência têm sido o tema do momento. Cada vez mais utilizadores optam por este mecanismo para as suas pesquisas e muitas vezes para mais, muito mais. Com questões de privacidade pendentes, o ChatGPT vai agora bloqueado na Itália! Será que vamos ter o mesmo cenário em Portugal?

A informação é recente e mostra como muitos governos estão atentos ao que se passa no mundo virtual e na Internet. O tema ChatGPT e IA é recorrente nos últimos tempos, com algumas discussões a tomarem forma, para regularizar esta utilização.

O mais recente passo parece ter sido dado em Itália pela GPDP, em que o ChatGPT parece que irá ser bloqueado. Esta surge por preocupações de que a OpenAI está a violar o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia através de práticas de manipulação de dados.

O regulador italiano afirmou que não há uma base legal para a recolha em massa de dados da OpenAI para treinar o modelo do ChatGPT. Também os resultados por vezes com pouca precisão indicam que esta IA generativa não está a processar corretamente esta informação.

A estas acusações acresce ainda a questão de que a OpenAI não estar a fazer o que deveria para proteger as crianças. A OpenAI alerta que o ChatGPT é destinado a pessoas com mais de 13 anos, mas não existem verificações de idade para impedir que as crianças vejam respostas "absolutamente inadequadas".

Por agora foi dado um período de 20 dias para que a OpenAI decida como irá abordar estas questões. Caso não cumpra, terá de enfrentar uma multa de até 20 milhões de euros ou um máximo de quatro por cento da sua faturação mundial anual.

Este é mais um passo que é dado para tentar regular, ou pelo menos garantir algum controlo, no que a IA e o próprio ChatGPT oferecem aos utilizadores. É um tema que está ainda no início e que certamente irá trazer muitas questões, onde Portugal deverá também ter uma participação.