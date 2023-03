Chuwi CoreBox 4th: Chuwi lança nova geração do seu mini PC

A compra de mini PCs tem vindo a aumentar nos últimos anos. Estas soluções são usadas para tornar os escritórios mais minimalistas ou, por exemplo, para trazer alguma mobilidade dentro de casa ou empresa. A linha Chuwi CoreBox foi agora renovada e está disponível por cerca de 400€.

O Chuwi CoreBox 4th é a nova versão do miniPC da fabricante que se apresenta agora com um processador Intel Core i5-1235U, que vem substituir a versão com Intel Core i3.

A placa gráfica é uma Intel Iris Xe, tem 16 GB de RAM e SSD de 512 GB, que pode ir até 1TB. Este modelo já traz ligação Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, com sistema operativo Windows 11.

Especificações do Chuwi CoreBox 4th Processador: Intel Core i5-1235U

Gráfica: Intel Iris Xe (80EU)

RAM: 16GB LPDDR5 4800MHz

Armazenamento: SSD PCIe de 512 GB (expansão: M.2 2280 SSD de 1 TB)

Carregamento: 19V/4.74A

Ligações: WIFI6 (802.11ax)/Bluetooth 5.1

Sistema operativo: Windows 11

Portas: 4x USB 3.0; HDMI 2.0; Ethernet; jack de áudio 3,5 mm

Peso e dimensões: 865g; 173 x 158 x 73 mm

O processador Intel Core i5-1235U e o chipset é baseado na arquitetura Alder Lake-U e usa um processo de fabricação de 10 nm. Em comparação com a geração anterior, o desempenho e o consumo de energia do Core Duo de 12.ª geração foram bastante aprimorados, e o desempenho i5-1235U single-core e multi-core usado pelo Core Box é muito bom.

Com os dois benchmarks do Passmark e Geekbench 5 seja single-threaded ou multi-threaded, o software supera a geração anterior. Graças ao aumento substancial no número de núcleos, a pontuação do desempenho de execução multi-thread excede a geração anterior em mais de 35%, e também tem mais vantagens em controlar a eficiência de energia.

O computador vem com quatro portas USB 3.0 tipo A, uma ligação Ethernet Gigabit, HDMI 2.0/DisplayPort e jack de áudio e microfone de 3,5 mm. Com a sua capacidade de ligação a dois monitores 4K via HDMI e DisplayPort, o uso de vários monitores melhora muito a eficiência do trabalho. É equipado ainda com placa de rede sem fio Intel AX201, suporta rede WiFi 6 e Bluetooth 5.1.

O novo mini PC Chuwi CoreBox 4th, a versão melhorada com CPU Intel Core i5-1235U, está disponível por cerca de 405€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto CBX420JP. Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir de armazém europeu.

Chuwi CoreBox 4th