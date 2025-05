Signal vai bloquear o Recall no Windows 11 e impedir as capturas de ecrã

O Signal, na busca de garantir mais privacidade, não gosta do Recall, a IA do Windows 11 que faz capturas de ecrã a cada poucos segundos. Quer assim acabar com esta prática e tomou medidas que muitos consideram pioneiras. A forma mais simples foi criar uma forma de o combater, acabando com a recolha das imagens do ecrã pela Microsoft.

Com a mais recente atualização do Signal para o Windows 11, quando o Recall, a AI da Microsoft, tenta fazer uma captura de ecrã, apenas é vista uma imagem preta. A app de mensagens utiliza a mesma tecnologia que a Netflix utiliza para impedir que as séries e filmes sejam gravados.

Como tem sido noticiado, o Recall é a inteligência artificial da Microsoft disponível no Windows 11 para PCs com chips de IA e Copilot+. Faz capturas de ecrã de forma regular e consome muitos recursos e espaço em disco. Tudo isto acontece só para os utilizadores poderemo encontrar as informações quando precisarem.

Já o Signal, como todos sabem, é uma aplicação de mensagens focada na segurança e privacidade. É utilizada por milhões de pessoas, incluindo todos os que estão expostos e pretendem garantir que as suas conversas não são lidas por terceiros. Aqui chocam com o que a Microsoft e a sua IA querem fazer.

Com esta novidade, o Signal não permite que uma IA como o Recall faça capturas de ecrã das conversas a cada poucos segundos. A Microsoft afirma que a informação não sai do PC, mas isso representa um risco de segurança porque as primeiras versões do Recall eram facilmente comprometidas. Assim, o que fizeram foi usar a mesma tecnologia de DRM ou de direitos de autor que impede aos utilizadores capturar o ecrã de programas.

O recurso é chamado de Segurança de Ecrã. O objetivo é proteger a privacidade do utilizador por defeito, mas o Signal compreende que algumas pessoas precisam de fazer capturas de ecrã das suas conversas. Por exemplo, se utilizarem software de acessibilidade, como leitores de ecrã ou ferramentas de ampliação de imagem para pessoas com deficiência visual.

Nestes casos, ou para utilizadores que pretendam utilizar o Recall, a Segurança de Ecrã pode ser desativada no menu Definições/Privacidade. A popular aplicação de mensagens Signal é a primeira a bloquear o AI Recall do Windows 11 por defeito, e provavelmente não será a última.