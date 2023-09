A relação da Microsoft com os utilizadores do Windows 11 tem sido agitada nos últimos meses. Quer forçar que todos mudem do Chrome para o Edge e tem por isso usado técnicas agressivas. Agora parece voltar a este desejo e oferece até novas oportunidades para quem fizer a mudança para o seu browser, o Edge.

Têm sido recorrentes as tentativas da Microsoft de levar os utilizadores a abandonarem o Chrome e outros browsers e abraçar o Edge como a sua proposta principal. As medidas usadas para o fazer não são normalmente as mais corretas e acabam por ter impacto no Windows 11.

Uma nova campanha parece ter sido lançada, com mais uma tentativa de levar a que os utilizadores façam a mudança. Surge agora no próprio sistema da Microsoft e promete muito aos utilizadores. Do que foi visto, o pop-up que aparece é destinado a promover o Edge e acena aos utilizadores com pontos do Microsoft Rewards.

A diferença para outras situações, é que a Microsoft não parece estar a tomar em consideração o que o utilizador. Este pop-up já foi visto a surgir de forma completamente aleatória, mesmo durante sessões de jogos e sobrepondo-se a todas as aplicações a serem usadas no Windows 11.

Ainda mais estranho, é que este pop-up está a usar uma app externa ao Windows 11 para ser apresentado. Esta terá chegado numa atualização recente e monitoriza a utilização do Edge, para assim apresentar os alertas sempre que este browser não é usado há mais de 48 horas.

Além disso, há mais monitorizações relevantes a serem feitas de forma ativa. Aparentemente a Microsoft consegue detetar se o Google ou outro motor de pesquisa é usado no Chrome e, em caso afirmativo, o pop-up aparece também aos utilizadores, promovendo o Bing.

A Microsoft, entretanto já reagiu a esta situação e, mais uma vez, tudo não passou de um erro da gigante do software. Segundo o que revelou, estará já a tomar "as medidas apropriadas para resolver esse comportamento não intencional". Esta é mais uma situação em que a empresa tenta por todos os meios colocar o seu browser em destaque e dar ao Edge uma vantagem clara sobre o Chrome, usando o próprio Windows 11.