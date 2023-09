Desde que foi lançado em 2017, que o Tesla Model 3 se tem mostrado como um verdadeiro caso de sucesso. São já mais de dois milhões de carros elétricos vendidos globalmente, o que confirma este desempenho. Agora, a Tesla resolveu mudar esta sua proposta e trouxe-lhe melhorias estéticas, mais alcance e atualizações do que oferece. Assim, temos um novo Model 3 da Tesla.

Chegou um novo Model 3 da Tesla

Depois de muitas fugas de informação e de rumores, o Projeto Highland chegou finalmente ao público. Este é o novo Model 3 da Tesla, que surge assim renovado e com novos argumentos. Este é já público e deverá chegar aos clientes no final do próximo mês de outubro. A produção continuará a ser garantida pela fábrica da Tesla em Xangai, na China.

A revelação deste novo modelo aconteceu e nela foi possível ver a frente e traseira redesenhadas e chegar um interior renovado. A Tesla melhorou a aerodinâmica para conseguir mais autonomia e reduzir o arrasto e o ruído do vento.

Agora, a frente do Model 3 está mais ousada do que antes, com linhas mais limpas, uma estrutura do farol redesenhada e novas luzes diurnas de LED exclusivas. O vinco na borda do capô, que antes se estreitava sob os faróis, agora é muito mais nítido, sendo prolongado até os guarda-lamas.

Uma nova estética neste carro elétrico

A lateral permanece idêntica, enquanto a traseira apresenta novas luzes proeminentes em forma de C, com a palavra Tesla agora escrita entre elas, substituindo o logótipo. O design das rodas com vários raios também é novo. A marca adicionou duas novas cores, Ultra Red e Stealth Grey.

No campo da autonomia, o Model 3 RWD com jantes de 18 polegadas é agora de 554 quilômetros, enquanto a variante Long Range consegue 678 km. Isso representa um aumento de aproximadamente 11 a 12 por cento em relação aos modelos atuais. Com as jantes de 19 polegadas, o Model 3 RWD percorrerá 513 km e a versão Long Range fica nos 629 km.

Os números de desempenho parecem ter permanecido os mesmos, com um tempo dos 0 ais 100 km/h de 6,1 segundos para o modelo RWD e 4,4 segundos para a variante Long Range com tração integral. Em termos de velocidade máxima, todos os modelos perderam alguns km/h.

Há muitas novidades agora reveladas

O ecrã central de 15,4 polegadas mantém o tamanho, mas apresenta uma moldura mais fina para uma área de tela mais utilizável. Há também um novo ecrã traseiro de 8,0 polegadas com controles integrados de clima, ventilação e entretenimento. A Tesla substituiu as alavancas montadas na coluna de direção por botões presentes no volante, como o Modelo S e o Modelo X.

Os clientes do modelo Long Range poderão agora desfrutar 17 altifalantes, três a mais do que antes, com dois subwoofers e dois amplificadores. O RWD terá nove altifalantes, um subwoofer e um amplificador. A Tesla também revelou que tem um microfone mais potente para melhorar a qualidade das chamadas.

As entregas do Modelo 3 atualizado começarão no final de outubro na Europa. Os preços não vão ter alterações, pelo que o Tesla Model 3 continuará a estar disponível por um valor que começa nos 39.990 euros para a versão RWD e por 48.990 euros para a versão Long Range.

