Evento Apple Far Out: Venha conhecer o novo iPhone 14 em direto

A Apple vai apresentar a sua nova linha de smartphones. Espera-se o lançamento do iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e ainda o iPhone 14 Pro Max, mas além destes quatro modelos de smartphones, as novidades poderão ser alargadas ao Apple Watch Series 8 e a uma versão robusta do relógio com o Apple Watch Pro. Também o iOS 16 estará em destaque.

O que esperar do Apple Far Out

Os novos modelos do iPhone 14 são sem dúvida as grandes estrelas do evento Apple Far Out de hoje. Se todos os rumores se confirmarem a Apple irá apresentar o iPhone 14, iPhone 14 Plus (ou Max), iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e aqui poderá ler tudo o que já se sabe sobre eles. A acompanhar os novos smartphones existirá também a versão final do iOS 16 que temos vindo a dar a conhecer a cada nova versão beta e que hoje estará finalmente pronta a chegar aos vários smartphones da Apple.

Para hoje é também esperado o lançamento do Apple Watch Serie 8 e do Watch Pro, este último será um relógio mais robusto que a versão base e é há muito aguardado pelos fãs da marca.

Os AirPods Pro 2 poderão também chegar com um design revolucionário, sem haste... mas isso iremos descobrir em breve!

