Chegou o novo Apple Watch Series 8, com muitas novidades

A Apple tem no seu relógio a melhor proposta do merado, sendo há 7 anos a proposta mais vendida nesta categoria. Este está agora renovado e surge como o Apple Watch Series 8.

As novidades são muitas e vamos agora descobrir o que a Apple colocou neste seu novo relógio inteligente.

A primeira grande novidade do Apple Watch está mesmo um novo sensor de temperatura. Será com este que o relógio da Apple irá conseguir prever e acompanhar o ciclo menstrual das mulheres, recolhendo informações que recolhe de forma constante.

Este será também a forma de detetar problemas associados a estes ciclos femininos, agrupando outra informação que é recolhida por outros sensores. Este permite depois fazer um histórico que o médico pode acompanhar

Outra novidade que foi trazida com este modelo está na deteção de acidentes. Este modo foi melhorado e consegue agora detetar acidentes de carro. Com alguns novos sensores, em conjunto com os anteriores, vai conseguir perceber um acidente e alertar a ajuda.

Todas estas novidades não vêm mudar nada da duração da bateria e assim esta mantém-se com um dia de duração. Mas para melhorar ainda mais, a Apple criou um novo modo de poupança de energia. Conseguirá dar 36 horas de utilização, com muitas funcionalidades ativas.

Para garantir uma utilização global, o Apple Watch vai ter roaming global, bastando associar à conta do iPhone, que assim transfere os dados para esta utilização.

O Apple Watch chegará em 4 cores, com vários modelos e várias braceletes. No caso do modelo de aço, este chegará em 3 cores.

O Apple Watch pode ser encomendado já hoje, com entregas a serem iniciadas no dia 16 de setembro. Os preços vão ser de 399 dólares para o modelo com GPS e 499 para o modelo com GPS e celular.