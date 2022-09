iPhone 14: Todos os rumores revelados sobre o novo smartphone da Apple

Estamos a poucos dias do lançamento do novo iPhone 14. Com ele a Apple trará muitas novidades e também novos dispositivos, icónicos no mundo, como o Apple Watch Series 8. Ao longo do último ano, ainda com o iPhone 13 a ganhar vida, os rumores desenhavam o que poderá ser mostrado dentro de dias, mais concretamente no próximo 7 de setembro, pelas 18 horas.

Juntamos muitos desses rumores para "construir" o que poderá ser o iPhone de 2022.

Três dias separam-nos da apresentação daqueles que irão ser dos mais vendidos equipamentos no mundo, em 2023. Até agora, e segundo informações na esfera do rumor, a empresa de Cupertino irá apresentar o iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

O que segue é quase tudo o que se tem dito sobre este novo produto Apple.

Processador (SoC)

Todos os anos a Apple reforça a sua linha de diferentes modelos do iPhone com novos SoC. Estes garantem um aumento de desempenho e uma prestação cada vez maior, fruto de todos os desenvolvimentos que a marca faz nas suas propostas.

Este ano deverá ser igual e as informações agora reveladas parecem mostrar isso mesmo. O SoC A16 deverá manter o processo de fabrico de 5 nanómetros, mas com maior densidade, o que garantirá um melhor desempenho face ao modelo do ano passado, o A15 Bionic.

A Apple deverá limitar a utilização do A16 aos iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

+Info: iPhone 14 sem o chip mais recente? Apple poderá mudar as regras para o novo SoC A16

Ecrã

Como é habitual nesta altura, o mundo palpita de informação que poderá, muita dela, estar presente no produto a lançar dentro de dias, o novo iPhone 14. Haverá 4 modelos (14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max), com dois tamanhos de ecrã (6,1 para os modelos regulares e Pro, e 6,7 polegadas para os modelos Plus e Pro Max).

Os únicos com um novo processador serão os modelos Pro, bem como os únicos com um ecrã "Always On" e alterações ao notch, que terão agora dois recortes de ecrã, um circular e outro em forma de cápsula, que serão vistos como um único recorte quando o ecrã estiver ligado.

Entre os dois recortes físicos haverá indicadores de privacidade, que serão verdes e cor de laranja, dependendo se a câmara ou o microfone (ou ambos) estão a ser utilizados. Este novo entalhe permitirá alterar alguns elementos da barra de estado no topo do ecrã, que mostrará a percentagem da bateria como antes, fora do ícone, e também reordenar outros elementos, tais como as barras de cobertura, que se moverão para a esquerda.

+Info: Ecrãs do iPhone 14 Pro revelam novo design de "cápsula e furo" que substituiu o notch

Câmaras

Os modelos Pro terão as maiores melhorias em termos de câmara. Um sensor principal de 48MP com a capacidade de gravar vídeo de 8K será uma das principais melhorias, mas não a única. A lente grande angular será melhorada com um sensor maior e píxeis maiores, pelo que será captada mais luz e as fotos com pouca luz necessitarão de menos processamento para remover o ruído, o que melhorará a qualidade das fotos.

A câmara frontal será melhorada com autofocus e uma abertura f/1.9, pelo que as imagens também serão melhoradas.

Portanto, e resumindo o que se sabe, o iPhone 14 poderá ter uma câmara frontal com foco automático pela primeira vez, sensores de reconhecimento facial melhorados, um novo sistema grande angular de 48MP, sensores de telefoto e ultra grande angular aprimorados e melhoramentos para gravação de vídeo e fotografia com pouca luz.

+Info: iPhone 14 receberá uma grande atualização nas câmaras

Bateria

Seguramente haverá mexidas neste importante módulo. De acordo com um post do Baidu, o iPhone 14 normal poderá apresentar uma bateria de 3.279 mAh em comparação com o iPhone 13, de 3.227 mAh. O 14 Pro poderá usar uma bateria de 3.200 mAh, comparado ao iPhone 13 Pro, de 3.095 mAh. Por outro lado, o 14 Pro Max terá uma bateria um pouco menor, com 4.323 mAh em comparação com o 13 Pro Max com 4.352 mAh.

Além disso, surgiram também rumores sobre a potência de carga dos novos modelos, e parece que a Apple planeia aumentá-la para 30W de potência.

Esta potência só será utilizada ao máximo no início do processo de carregamento do dispositivo, porque depois disso seria progressivamente reduzida para conservar a vida útil da bateria. A Apple lançará então um carregador de 30w com tecnologia GaN, o que permite que os carregadores sejam menores e aqueçam menos.

É claro que o carregador não será incluído na caixa.

+Info: iPhone 14 Pro: Barra de estado com ícone de bateria clássico e Ecrã Always-on

Conectividade por satélite

Uma característica de que se fala há muito tempo é a conectividade por satélite. Esta funcionalidade permitiria fazer chamadas e enviar ou receber mensagens sem cobertura de rede, utilizando a rede de satélite.

Esta capacidade seria importantíssima, por exemplo, para comunicações de emergência em caso de catástrofes, acidentes e outras situações em que a cobertura da rede convencional pode falhar ou simplesmente não existir. Parece que o desenvolvimento desta tecnologia foi finalizado pela Apple, mas tudo o que falta fazer é selar o acordo com a empresa de comunicações que estaria encarregue da mesma. Pudemos vê-lo no iPhone 14.

+Info: Conectividade via satélite no iPhone 14? Novo rumor aponta isso

Armazenamento

Outra mudança que poderá chegar ao iPhone 14 Pro e Pro Max é um aumento da capacidade de base, será de 256GB. Esta alteração poderá ser importante para a Apple "justificar" um aumento de preços para os modelos em causa.

Os modelos não-Pro permaneceriam com 128GB de capacidade de base. Falou-se também da memória RAM dos novos iPhones, que poderá ser de 6GB para todos os modelos, e não apenas os modelos Pro, como é o caso dos modelos atuais.

+Info: iPhone 14: Rumores apontam para mudanças na RAM

Cores

A Apple faz sempre alterações às cores dos seus telefones todos os anos. Mudanças nas tonalidades ou cores completamente novas, sendo as mais marcantes as dos modelos normais, mas também com mudanças nos modelos Pro.

Este ano não será exceção e teremos novas cores nos modelos normais, que manterão o preto, vermelho e azul, branco, mas adicionarão o modelo roxo, com os modelos rosa e verde a desaparecerem.

Os modelos Pro manterão os modelos clássicos de grafite e prata, assim como o dourado e o azul, embora não saibamos se serão da mesma cor. O novo modelo será roxo, que irá substituir o modelo verde. A Apple não lhe chamará roxo ou azul, mas estas serão as tonalidades.

+Info: iPhone 14 terá uma nova cor? Suposto vídeo “verídico” mostra um iPhone roxo

Preço

Este é um dos aspetos mais falados sobre os qual menos se sabe. É tido como certo que o iPhone irá aumentar de preço, mas não sabemos quais os modelos, nem quanto.

Por um lado, temos o aumento do preço dos componentes, a inflação que está a punir o preço de todos os produtos e a taxa de câmbio dólar-euro, que neste momento não nos beneficia em nada. Mas, por outro lado, a Apple terá de ter em conta a situação económica global que poderá afetar seriamente as vendas se o aumento de preços for excessivo.

Como temos visto ao longo dos anos, a empresa sabe lidar muito bem com os preços, e irá certamente salientar que com o novo 6.7″ iPhone 14 Plus não será necessário gastar tanto dinheiro para ter um ecrã de grande tamanho, até agora reservado para os modelos Pro.

Contudo, os modelos Pro, que verão as maiores melhorias, já são bastante caros e um aumento de preços poderia afetar seriamente as suas vendas.

No total, as nossas estimativas são as seguintes:

iPhone 14 - 929 €

iPhone 14 Plus 1099 €

iPhone 14 Pro - 1.279 €

iPhone 14 Pro Max - 1.379 €

+Info: Preço iPhone 14: Quais serão os valores dos novos iPhones de 2022?

Possivelmente haverá mais rumores, mais prognósticos e uma ou outra sugestão em forma de desejo, dos utilizadores. Mas estamos quase a saber tudo. Como é já normal, o Pplware irá trazer todas as novidades em tempo real no próximo dia 7.