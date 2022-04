Ecrãs do iPhone 14 Pro revelam novo design de “comprimido e furo” que substituiu o notch

Começou por ser um rumor ainda sem muita precisão. Depois tornou-se num forte candidato a verdade e atualmente, apesar de não haver qualquer confirmação oficial, parece já ser o futuro design do iPhone 14 topo de gama. A Apple no iPhone 13 já diminuiu o notch e no iPhone 14, conforme tem sido vaticinado, vai adotar o ecrã com um recorte em formato comprimido (ou pílula) e um furo.

Este novo recorte vai diminuir substancialmente a secção de câmaras e sensores na parte frontal do smartphone Apple de 2022. Imagens dos ecrãs do hipotético próximo iPhone 14 Pro e Pro Max mostram isso mesmo.

Será no iPhone 14 Pro que a Apple mata o notch?

Painéis frontais de vidro para todos os quatro modelos do iPhone 14 supostamente apareceram na rede social chinesa Weibo. Logo de seguida a informação foi partilhada no Twitter por @SaranByte.

Os painéis revelam não apenas o design de pílula e furo para o modelo Pro e 14 Pro Max, mas também molduras um pouco mais finas e uma proporção mais alta para estes modelos.

Como esperado, a imagem também mostra que os modelos padrão do iPhone 14 e iPhone 14 Max manterão o mesmo notch dos modelos do iPhone 13.

Embora não esteja claro se a imagem é legítima, os painéis de vidro frontais estão alinhados com todos os rumores que ouvimos sobre os modelos do novo iPhone até agora. No ano passado, por exemplo, alguns meios partilharam também antecipadamente imagens "exclusivas" de um painel de vidro frontal para todos os modelos do iPhone 13 que se mostraram precisas.

O design de comprimido (ou pílula) e um furo para os modelos do iPhone 14 Pro foi relatado por vários analistas, incluindo o consultor da indústria de ecrãs Ross Young e Mark Gurman, da Bloomberg.

Outros recursos do iPhone de 2022, modelo Pro, incluem uma câmara traseira de 48 megapíxel, uma câmara frontal atualizada com foco automático e muito mais.