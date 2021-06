iPhone 13: notch menor, um conjunto de câmaras maior e informação dos preços

Estamos a poucos meses de conhecer o novo iPhone 2021 da Apple, que uns não querem que se chame iPhone 13 e que trará muita tecnologia de ponta no que toca a smartphones. Do que se sabe, apenas pelos rumores, a Apple irá manter o espeto do iPhone 12, mas vai fazer alguns ajustes quer ao nível do notch, quer ao nível do grupo fotográfico.

Num vídeo de conceito, é ilustrado isso mesmo, com o possível design final do novo smartphone da empresa de Cupertino. Mas há mais hipotéticas novidades.

iPhone 13 ou iPhone 12 S?

Se tudo correr como é normal, a Apple apresentará em setembro o novo iPhone. A seguir uma linha tradicional de nomenclatura, este será o iPhone 13. Contudo, além dos supersticiosos, outros vaticinam que este será um iPhone 12S. Seja como for, o iPhone 2021 terá várias novidades que se vão destacar do iPhone 12.

A começar pela frente do equipamento, a Apple irá ter uma evolução no ecrã, este trará tecnologia LTPO. Graças a um novo arranjo do conjunto do Face ID, que o tornará menor, também o notch será menor.

O que é LTPO?

LTPO é a sigla que significa óxido policristalino de baixa temperatura. Resumindo, esta tecnologia permite que um ecrã mude dinamicamente a sua taxa de atualização sem a necessidade de nenhum componente de hardware adicional entre a unidade de processamento gráfico de um dispositivo e o controlador de ecrã. A Apple desenvolveu a tecnologia LTPO e usa-a no Apple Watch Series 4 em diante para dimensionar uma taxa de atualização de 60 Hz para 1 Hz, ajudando assim o smartwatch a durar mais. Portanto, adotar esta tecnologia para ecrãs de smartphones ajudaria a reduzir o consumo de energia.

Todos os novos modelos do novo iPhone incluirão painéis AMOLED flexíveis, enquanto os modelos Pro apresentarão, portanto, uma taxa de atualização de 120Hz. Para aqueles que esperavam uma opção de armazenamento de 1 TB, há rumores que a Apple deverá manter as mesmas opções de armazenamento que tem hoje no iPhone 12.

Novas lentes e mais poder de fotografia no iPhone 12S… ou 13!

No que toca ao SoC, este virá equipado com o A15 e deverá ser fabricado também com a tecnologia de 5 nanómetros, apesar da Apple já estar a trabalhar nos 3 nanómetros.

No conjunto de câmaras, a empresa de Cupertino atualizará todas as principais dos dispositivos deste ano. Assim, o novo iPhone 2021 incluirá tecnologias de estabilização de imagem por deslocação do sensor.

Para os modelos Pro, não só as câmaras ultra-panorâmicas agora estarão equipadas com lentes 6P (que é um upgrade em relação à geração anterior), mas também serão capazes de funções de foco automático. Deve ser destacado que os scanners LiDAR estão disponíveis apenas nos modelos Pro.

Os rumores mais recentes referem que os novos iPhones serão mais grossos (espessura aumentará 0,26 mm) e terão as lentes das câmaras maiores – pelo menos na linha Pro. Todos os modelos terão 5G e quando se fala em todos os modelos, já não se deve contar com o iPhone mini, dado que a Apple já parou a sua produção no iPhone 12.

Preço e disponibilidade

Se a data de lançamento do iPhone 13 seguir o padrão da Apple para lançamentos anteriores, poderemos ver este dispositivo chegar às lojas na quarta sexta-feira de setembro de 2021. Isso seria 24 de setembro.

No que toca aos preços, os rumores apontam para que a Apple tenha os seguintes preços:

iPhone 13 com ecrã de 6,1 polegadas começa nos 929 euros

iPhone 13 Pro com ecrã de 6,1 polegadas começa nos 1179 euros

iPhone 13 pro Max com ecrã de 6,7 começa nos 1279 euros

Basicamente a Apple seguirá os mesmos preços do iPhone 12. Para este novo modelo, segundo a TrendForce, a Apple tem como objetivo a venda de 223 milhões de unidades.