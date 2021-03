Ao apresentar o iPhone 12 a Apple revelou também o seu modelo mini. Este procurava mudar o mercado e criar uma proposta que trazia de volta os smartphones de ecrã menor e mais simples de usar com apenas 1 mão.

Se todos vaticinaram uma adesão grande, a verdade é que não parece ter sido o caso. Tudo aponta para vendas muito abaixo do esperado e com pouca aceitação. A confirmação parece ter chegado agora, com um novo relatório. A Apple terá reduzido de forma drástica a produção do iPhone 12 mini.

Prestação do iPhone 12 mini abaixo do esperado

Com um ecrã de apenas 5,4 polegadas, o iPhone 12 mini tinha as mesmas especificações que o modelo maior. Com uma diferença centrada no tamanho, procurava devolver aos utilizadores uma forma que já foi muito usada e que agradava aos utilizadores.

A verdade é que as vendas deste modelo não parecem ter sido de acordo com o que a Apple esperava. A marca insiste que as vendas do iPhone 12 estão até acima do que era planeado, mas a verdade é que nunca abordou este tema de forma clara.

Os relatos vinham a mostrar que a realidade estava longe do esperado e que as vendas estavam muito baixas. Várias entidades externas e independentes vinham a mostrar a opinião dos consumidores e a mostrar que a escolha recaia em modelos maiores.

Apple terá reduzido a produção

Agora, e segundo a Nikkei Asia, a Apple terá reduzido as suas encomendas para a produção do iPhone 12 mini. A diminuição deverá atingir valores de 70% nos primeiros 6 meses de 2021. Este valor segue em linha com a redução prévia de 20% em dezembro de 2020.

Alguns fornecedores vão parar de fabricar componentes específicos para o iPhone 12 mini por agora. Outros vão reaproveitar os componentes desse smartphone e aplicá-los no iPhone 12 Pro e no iPhone 12 Pro Max.

Apesar dos cortes na produção dos seus smartphones, a Apple parece continuar focada em manter níveis de fabrico elevados. Espera-se que 230 milhões de smartphones saiam das fábricas que os produzem, o que seria um aumento de 11,6% face aos que foram fabricados em 2020.

Smartphones não são os únicos atingidos

Os dados da Nikkei Asia revelam ainda que a produção de dois novos MacBook baseados no Apple Silicon foi adiada. Não se sabe se é um novo design com um sucessor do SoC M1 ou se será apenas uma variante do computador que a Apple lançou recentemente.

Esta notícia parece deixar claro que o sucesso do iPhone 12 mini tem sido muito limitado, apesar das boas prestações que tem. Não existem smartphones similares no mercado, no universo Android que possam rivalizar esta proposta da Apple.

Ainda assim, a escolha dos utilizadores parece recair nos modelos Pro e Pro Max, bem como no iPhone 12 base. Este cenário parece agradar à Apple, ainda que deixe de fora o seu novo modelo, com que queria mudar o mercado e ser diferente.