Se há serviços que são basilares na Internet, o Gmail é um deles. Esta plataforma de correio eletrónico da Google é a escolha da grande maioria dos utilizadores, com todas as suas ferramentas e funcionalidades únicas.

Claro que as versões móveis do Gmail também recebem melhorias e novidades, tendo agora chegado mais uma. Pode parecer muito simples ou até quase desnecessária, mas vai ajudar muitos utilizadores no momento em que estiverem a escrever os seus emails.

Mais uma novidade para o Gmail

A Google tem apostado de forma muito intensa do Gmail nos últimos meses. A gigante das pesquisas está constantemente a apresentar novidades e melhorias, procurando tornar este seu serviço melhor e muito mais simples de usar.

Se a maioria das novidades tem surgido na interface web, onde é muito usada por todos, a verdade é que não deixa as restantes plataformas abandonadas. Tem-se esforçado por ter uma lista de funções que é similar e assim ter uma experiência de utilização transversal.

Novo menu nos destinatários dos emails

A mais recente versão novidade chegou ao Gmail do Android e vai ajudar a gerir os utilizadores a gerir os seus contactos. Ao escrever um email, e após escreverem a lista de destinatários, podem agora carregar num dos nomes e ter novas opções.

Até agora não havia qualquer opção presente nesta ação, mas a Google adicionou-lhe duas, que vão ajudar os utilizadores neste momento. Podem, para além de ver o endereço de email, copiar ou eliminar essa entrada da lista de destinatários da mensagem.

Google simplifica a interface no Android

Recordamos que até agora para eliminar uma entrada era necessário selecioná-la e depois escolher o X presente. Para copiar, o processo era mais complicado e tratava o endereço de email como uma entrada de texto. Este menu, vem agora simplificar todos os processos.

Esta novidade não foi anunciada ainda pela Google, mas começa a ser vista no Android. Ainda não está em todos os utilizadores, mas depende apenas da Google e não da versão da app Gmail. Assim, resta esperar alguns dias para que seja disponibilizada a todos.