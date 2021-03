O teletrabalho continua a ser uma realidade para uma boa parte dos trabalhadores, e as boas ferramentas para auxiliarem nesta longa jornada são sempre bem-vindas.

Hoje falamos da Hypernotes, a quarta app que acaba de se juntar à Suite Zenkit. Trata-se de uma app que oferece uma nova forma de gestão do conhecimento, permitindo notas colaborativas, delineamento e organização intuitiva de ideias. Saiba como funciona.

A gestão e organização da informação num grupo de trabalho é determinante para o seu sucesso. É natural que muita da informação útil fique dispersa, seja por diferenças na escolha da ferramenta utilizada, seja simplesmente por acabar por nunca ser lida ou percebida.

Hypernotes, uma forma centralizada de relacionar toda a informação

A forma sequencial como estamos habituados a tomar notas leva a que a interligação da natureza do conhecimento simplesmente se perca. Nesse sentido, torna-se muito mais difícil organizar e relacionar toda a informação, correndo o risco de muita dessa informação se perder.

A Hypernotes ajuda assim a expressar o conhecimento da forma mais natural, através do delineamento e de ligações bidirecionais. Dessa forma, muitas das tarefas ficam mais simples, permitindo, por exemplo, uma melhor integração de novos colaboradores na equipa, maior capacidade de resolver problemas, maior motivação, entre outros.

Ideal para equipas distribuídas

A Hypernotes foi pensada especialmente para trabalho colaborativo, permitindo que todos os membros de uma equipa tenham acesso e possam contribuir com o seu conhecimento para essa base de dados. Além disso, o delineamento simplificado e a referenciação automática de notas relevantes levam a que os utilizadores possam encontrar rapidamente a informação de que precisam, através de ligações intuitivas.

Mas há mais. A Hypernotes oferece outros recursos inteligentes, como a sugestão de atualizações de textos já existentes quando é adicionada nova informação noutros locais, gráficos de conhecimento que permitem encontra rapidamente informação relevante, e funcionalidades adicionais de colaboração.

A Hypernotes não está dependente de outros recursos, mas se já for um utilizador de outros produtos Zenkit, poderá facilmente ligar-se ao To Do ou Zenchat.

Está disponível via Web, Mobile (Android/iOS) e Desktop (Mac, Windows, Linux).

Hypernotes