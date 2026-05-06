WinApp: Microsoft lança ferramenta que facilita a criação de aplicações no Windows

A Microsoft apresentou a WinApp, uma ferramenta de linha de comandos criada para tornar mais simples o desenvolvimento de aplicações para Windows. A solução pretende reduzir a complexidade associada à criação, empacotamento e testes de software no Windows.

WinApp vem simplificar o desenvolvimento no Windows

O Windows continua a ser uma das plataformas mais utilizadas no mundo dos computadores, mas manter o interesse dos programadores tornou-se um desafio. Nos últimos anos, muitos criadores de aplicações passaram a concentrar os seus esforços em sistemas móveis, como Android e iOS, deixando o PC em segundo plano.

Perante esse cenário, a Microsoft decidiu apostar numa nova abordagem para facilitar o trabalho dos programadores. O resultado é a WinApp.

A ferramenta é oficialmente designada por Windows App Development CLI. O termo CLI refere-se a "Command Line Interface", ou seja, uma interface baseada em comandos de texto. Na prática, a WinApp permite gerir diferentes componentes necessários ao desenvolvimento de aplicações sem depender exclusivamente de interfaces gráficas complexas.

Segundo a Microsoft, esta solução foi criada para centralizar tarefas como a gestão de SDKs do Windows, criação de menifests, geração de certificados, empacotamento de aplicações e integração com ferramentas de compilação. Tudo isto pode ser realizado através de poucos comandos.

O objetivo passa por reduzir o tempo necessário para preparar aplicações compatíveis com o Windows, especialmente em projetos multiplataforma.

Uma alternativa mais leve e flexível

Os programadores de Windows já dispõem de várias ferramentas populares dentro do ecossistema da Microsoft. Entre as mais conhecidas estão o Visual Studio, a plataforma .NET e o MSBuild, amplamente utilizados para criar e compilar aplicações.

No entanto, a WinApp surge como uma alternativa mais simples e direta para determinadas tarefas. Ao funcionar através da linha de comandos, a ferramenta pode consumir menos recursos e integrar-se facilmente em fluxos de trabalho automatizados.

Além disso, a Microsoft destaca que esta solução é gratuita e open-source, algo que poderá aumentar o interesse da comunidade de programadores.

Outro dos pontos fortes da WinApp está na compatibilidade com diferentes linguagens de programação e frameworks. A ferramenta suporta tecnologias como .NET, C++, C#, CMake, Rust e até Electron.

Isto significa que programadores com diferentes perfis poderão adaptar os seus projetos ao Windows sem alterar totalmente os seus métodos de desenvolvimento. A ideia da Microsoft passa precisamente por tornar o Windows mais atrativo para aplicações modernas e multiplataforma.

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