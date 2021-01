Os planos da Apple para o seu novo iPhone 12 mini eram grandes. Este smartphone, que tem dimensões mais reduzidas, seria o modelo de eleição para muitos utilizadores que não preferem as propostas maiores.

Desde que foi colocado à venda que os números estavam a ser monitorizados, sempre esperando um escalar de vendas. Este insiste em não acontecer e agora surgiu mais uma confirmação. Os números de vendas estão muito abaixo do esperado pela Apple.

Vendas do iPhone 12 mini desiludem

O que a indústria tem mostrado não pesa a favor do novo iPhone 12 mini e do seu desempenho nas vendas. Este smartphone tem estado abaixo das expetativas neste campo e isso não é de todo o cenário que a Apple pensara.

Esta não é uma ideia nova, e que muitos players da indústria têm estado a mostrar nos últimos meses. Havia a esperança de ser recuperada a sua posição no período das festas, uma altura em que a Apple normalmente recupera muito do que vai perdendo ao logo do ano.

Apple reduz produção deste smartphone

Uma nova informação revelada vem novamente confirmar esta posição menos positiva do iPhone 12 mini e até da própria Apple. Do que é mostrado, os parceiros da Apple estão a reduzir a produção deste smartphone, graças à redução da procura.

Quem revelou esta informação foi o fabricante principal do iPhone 12 mini, a Pegatron. O pedido veio da própria Apple, que está assim a reagir à redução da procura em alguns dos seus principais mercados. Falamos em concreto das vendas nos EUA e na Europa.

Escolha recai no iPhone 12 Pro

Curiosamente, e como já tinha também sido avançado, a escolha dos utilizadores tem estado a recair no iPhone 12 Pro. Na verdade, este movimento estará a ser benéfico para a Apple. O modelo maior tem um preço mais elevado e assim a marca tem um lucro maior.

Com os restantes modelos a terem um desempenho elevado nas vendas, a quebra do iPhone 12 menor acabará por não ser significativa para a Apple. Os resultados do último trimestre de 2020 são apresentados esta semana e isso e provavelmente será revelado um bom desempenho.