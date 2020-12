Na apresentação da nova linha do iPhone 12 a Apple trouxe uma novidade para o mercado. Falamos do iPhone 12 mini, que veio criar uma nova área para os smartphones e que estreou uma dimensão diferente, com smartphones menores, mas com o mesmo desempenho.

Havia uma expectativa grande sobre a aceitação deste iPhone 12 mais pequeno no mercado, para validar a decisão da Apple. A verdade é que os mais recentes dados podem provar que esta não terá sido a mais certada. Os números de vendas parecem estar muito abaixo do esperado pela Apple.

Vendas abaixo do esperado pela Apple

Quando criou o iPhone 12 mini a Apple limitou-se a reduzir o tamanho do modelo base. Para isso acabou por retirar alguma capacidade a determinados elementos, em especial na bateria, no ecrã e nas câmaras fotográficas. Este era o caminho possível.

Uma análise recente mostrou que este smartphone não estará a cativar os utilizadores, não sendo a sua escolha no momento da compra. Os dados foram recolhidos pela empresa Wave7 Research e focaram-se num dos mercados de maior impacto da Apple, os EUA.

Escolha não recai no novo iPhone 12 mini

De acordo com os dados disponibilizados, a opção de compra do iPhone 12 mini apenas recaiu em 4% ou 5% dos clientes desta série de smartphones. Este é, seguramente, um valor muito abaixo do que a Apple esperaria obter deste seu smartphone menor.

O modelo maior, que custa apenas mais 100 euros, acabou por conseguir uma posição eventualmente muito mais interessante. Conseguiu cativar entre 24% a 33%, sendo de longe o modelo que estará a ter as vendas mais elevadas de todos os elementos da linha iPhone 12.

Bateria e fotografia são a razão da troca

Uma informação interessante acabou por vir desta mesma avaliação. Ao não optar pelo iPhone 12 mini, os clientes acabaram por escolher o iPhone 12 Pro Max, em especial pela sua muito maior capacidade de bateria e pela qualidade da sua fotografia.

Apesar de ser um estudo focado nos EUA, este deverá ser representativo do restante universo Apple. A escolha do iPhone mais pequeno não deverá ser elevada e recai nos modelos maiores e com maiores capacidades. Os 100 euros que o iPhone 12 custa a mais são facilmente justificáveis pelos consumidores.