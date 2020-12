A Microsoft parece estar decidida a fazer uma limpeza profunda no Windows 10 e nas suas funcionalidades. Este é um processo que decorre há já algum tempo, mas que parece estar novamente a ganhar um ritmo mais elevado.

Depois de termos mostrado que muito em breve uma funcionalidade deste sistema passará a ser opcional, há mais novidades. Desta vez será o Shake to Minimize a ser removido, sem opção para ser ativado ou recuperado.

Continuam a desaparecer funcionalidades

Tudo parece apontar para que a Microsoft esteja a fazer uma limpeza grande no Windows 10. Para além de uma arrumação de todas as funcionalidades do Painel de Controlo nas Definições, há mais apps e opções que estão a passar a simples opções.

Vimos o WordPad, o Paint e o Notepad seguirem esse caminho, mas há mais a serem preparados para desaparecerem do sistema. O mais recente a ser revelado foi a Ferramenta de Recorte, que numa próxima build de atualização deverá passar a opcional.

Microsoft vai retirar o shake to minimize

A mais recente vítima da Microsoft parece que será o conhecido de muitos Shake to Minimize. A remoção deste estará a ser testada já no Windows 10, mas ainda dentro de portas na gigante das pesquisas, na forma de uma simples flag que será ativada a qualquer momento.

Recordamos que esta é uma forma simples de gerir as janelas abertas no sistema operativo da Microsoft. Com o clicar numa única janela bastará depois agitar a mesma para que as restantes sejam minimizadas e o desktop revelado.

Mais uma perda importante para o Windows 10

Por agora esta é ainda uma remoção de testes interna à própria Microsoft e sem a garantia de ser mantida ou removida. Caso siga o seu caminho normal, acabará por materializar-se em breve e desaparecerá do Windows 10 dentro de meses.

Pode não ser uma funcionalidade que muitos usem, mas está no Windows há bastante tempo. É útil, interessante e importante para bastantes utilizadores, mas aparentemente a Microsoft parece estar a ignorar todos esses fatores.