Apresentada em agosto deste ano, a EMUI 11 promete trazer para os smartphones da Huawei muitas novidades importantes e relevantes. A marca fez evoluir a versão anterior e baseou-se em alguns pilares para a linha de desenvolvimento a ser seguida.

Esperada já este ano para alguns modelos, a Huawei resolveu antecipar a sua chegada. Assim, esta nova versão da EMUI está já a chegar a mais equipamentos. Os escolhidos parecem ter sido o P30 e P30 Pro, que já estão a receber a novidade.

EMUI 11 chega a novos smartphones

Os planos da Huawei para a chegada da EMUI 11 à Europa eram claros. A marca revelou que seriam 14 os smartphones a ter esta nova versão presente, num cronograma que apontava a sua chegada ainda este ano, prolongando-se para 2021 na grande maioria dos equipamentos.

Agora, e sem qualquer alerta da marca, a chegada desta versão foi antecipada para 2 equipamentos da Huawei. Falamos dos smartphones P30 e P30 Pro, que foram lançados em março de 2019 e que conquistaram o mercado com as suas especificações, em especial no campo da fotografia.

P30 e P30 Pro são os mais recentes

A disponibilização desta versão terá sido iniciada no mercado chinês, mas estará agora a ser alargada a outros mercados relevantes. Os relatos apontam para que já esteja a ser distribuída na Europa, Reino Unido e Médio Oriente. Assim, será natural que dentro de dias esteja em Portugal também.

Lançada publicamente aquando do lançamento do Mate 40, a EMUI 11 estará já disponível para o P40 e para o Mate 30. Esta antecipação da versão para os P30 e P30 Pro são boas notícias e um indicador de que em breve outros modelos podem também receber a nova versão.

Huawei traz esta novidade para a Europa

A Huawei criou esta versão baseada ainda no Android 10, mas dotou-a de muitas melhorias e novidades. Uma das maiores apostas está na sua interface e também na sua segurança. Esta última foi elevada e dá um controlo muito maior aos utilizadores.

Agora que está a chegar, deverá surgir muito em breve a notificação para atualização nos Huawei P30 e P30 Pro. Esta deverá ser uma distribuição faseada e por isso não surgir de imediato para todos os utilizadores.