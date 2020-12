A Microsoft tem aplicado muitas mudanças ao Windows 10 ao longo dos últimos anos. São melhorias e correções que são necessárias e essenciais para que este sistema fique melhor e com um desempenho único e à altura do que é exigido.

Há, no entanto, algumas alterações que não são bem entendidas e recebidas pelos utilizadores. Entre elas está a remoção de algumas ferramentas que há vários aos estão no Windows. Uma nova parece estar a preparar-se para ser opcional no Windows 10 em breve.

Ferramentas a desaparecer do Windows 10

Como tem sido revelado há alguns meses, a Microsoft começou a mudar algumas ferramentas no Windows 10. Estas passam a ser opcionais e não estão presentes de origem neste sistema. Falamos do Paint, do Notepad e do WordPad, que foram desaparecendo.

Estas estão agora como apps opcionais e precisam de ser instaladas como um extra no Windows 10. As razões para isso vão desde a sua idade até à possibilidade de serem desenvolvidas e atualizadas de forma paralela e sem as depender as das atualizações do sistema.

Ferramenta de recorte é a próxima

Este cenário parece ir ser, entretanto, alargado a mais uma proposta da Microsoft. Falamos da Ferramenta de recorte, que até agora estava presente no Windows 10. A Microsoft desenvolveu uma nova proposta e quer agora tornar a primeira como opcional.

Em breve, e numa nova instalação do sistema da Microsoft, a Ferramenta de recorte estará ausente e o Recorte e Desenho passa a ser o padrão. No entanto, e quem o quiser, pode instalar a proposta mais antiga nos extras do Windows 10.

Microsoft torna-a opcional no seu sistema

O padrão para futuro deverá ser o Recorte e Desenho a app padrão para captar imagens no Windows. Com esta mudança a Microsoft força a atualização e certamente a renovação das suas apps para as novas propostas, com mais recursos e melhores interfaces de utilização.

Não se sabe ainda em que nova versão esta mudança acontecerá. Provavelmente a Ferramenta de Recorte não será removida de imediato, cabendo ao utilizador a decisão de a manter ou de optar dai em diante pelo Recorte e Desenho.