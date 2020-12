Surgiu o primeiro hands-on do esperado Samsung Galaxy S21 [vídeo]

Há muito tempo que a informação sobre o próximo smartphone da Samsung anda a surgir, ainda que na forma de rumores. Pormenores e dados das especificações têm sido publicados, mostrando de antemão o que é esperado.

Agora, e na mesma linha das revelações anteriores, surgiu o primeiro vídeo real com o Galaxy S21. Nele, o smartphone pode ser visto em toda a sua forma e acaba por ficar muito pouco por revelar.

Mais novidades do próximo Samsung

Ainda sem qualquer confirmação, tudo aponta para que o novo Galaxy S21 seja revelado no último dia da CES. A 14 de janeiro será revelado ao mundo o que a Samsung esteve a criar nos últimos meses e que será apresentado.

Neste momento, já quase tudo foi revelado, desde as suas cores até às câmaras fotográficas que o vão equipar. Os diferentes modelos e as suas especificações foram também mostrados, havendo até a possibilidade de haver suporte para a S Pen.

O primeiro vídeo do Galaxy S21

O que agora foi apresentado é algo que na realidade faltava. Falamos de um vídeo com o Galaxy S21, onde o smartphone da Samsung é mostrado em todo o detalhe e todo o pormenor, no que poderá ser ou não a versão final do equipamento.

Curiosamente, este smartphone tem muitos elementos cobertos com fita adesiva no vídeo, escondendo alguns pormenores. Isto deixa algumas dúvidas sobre se o modelo apresentado é apenas um protótipo que acabou por ser usado em testes ao longo do processo de desenvolvimento.

Confirmada a informação já revelada

Ainda assim, é possível ver as câmaras, iguais às que foram reveladas nos últimos dias, também em vídeo. Há ainda o pormenor do ecrã, que nas suas laterais aparenta ser ainda mais fino que os modelos anteriores da Samsung, sendo quase sem moldura.

Mesmo com esta informação, fica ainda muito por ser revelado. Tudo terá de ser confirmado pela Samsung e todas as especificações reveladas, até ao mais pequeno detalhe. Tudo aponta para que o que até agora foi revelado seja real e que muito em breve o Galaxy S21 seja revelado com todo o detalhe