SwatchPay: Relógio de ponteiros que faz pagamentos por contacto

No segmento dos relógios, as marcas tradicionais têm vindo a ser “obrigadas” a evoluir para dispositivos com mais funcionalidade e integração com o smartphone. Uma dessas marcas é a Swatch que começou agora a dar os primeiros passos ao nível dos relógios inteligentes.

O novo relógio da Swatch tem funcionalidade de pagamento via contactless e já está disponível em Portugal.

A Swatch lançou em Portugal uma nova linha de relógios que permite fazer pagamentos de compras nas lojas via contactless – os modelos SwatchPAY!. Num lançamento pioneiro, a Caixa Geral de Depósitos é a entidade bancária parceira. Atualmente é de utilização exclusiva com Cartões Caixa da rede Visa. O suporte para a Rede MasterCard será disponibilizado em breve.

Como funciona o SwatchPay?

O SwatchPay utiliza um chip NFC integrado no relógio, que tem associado um cartão da Caixa Geral de Depósitos. O relógio não requer bateria para fazer pagamentos. É resistente à água (até uma profundidade de 30metros), o que o torna mais flexível e durável face a outros meios de pagamento.

Se é cliente e já tem um cartão da Caixa, só tem que descarregar a App Swatch Pay, ir a uma das lojas Swatch para associar o cartão ao relógio e… já está. O relógio está pronto a utilizar.

O SwatchPay está disponível em várias versões, sendo que os preços começam nos 85 euros. A segurança é um elemento central no SwatchPAY!, sendo possível através da SwatchPAY, definir várias funcionalidades de segurança, como consulta de movimentos, bloqueio em caso de roubo ou dissociação do cartão.