Vídeo mostra renderização espetacular do Samsung Galaxy S21+

A Samsung poderá estar prestes a lançar a sua mais recente gama de smartphones da linha Galaxy S21. Sobre este equipamento já começam a surgir algumas informações e até mesmo imagens que revelam o que poderá estar para vir.

Mais recentemente foi divulgado um vídeo onde mostra uma renderização espetacular desta nova máquina da marca sul-coreana.

Antes do lançamento oficial de algum produto, especialmente daqueles que são muito aguardados, a Internet encarrega-se de divulgar todas as suspeitas e informações conseguidas através de alguns informadores credíveis.

Sobre o novo Galaxy S21 já algumas informações foram reveladas, em especial acerca da câmara fotográfica do Galaxy S21 Ultra. Para além disso, também já foram divulgadas várias imagens que mostram este smartphone em todas as cores nas quais, supostamente, ficará disponível. E outros novos pormenores vão sendo conhecidos aos poucos.

Vídeo revela renderização fantástica do Samsung Galaxy S21+

Um novo vídeo mostra agora imagens nunca antes vistas do Galaxy S21+. Todo o suposto design deste próximo topo de gama da Samsung foi assim revelado numa renderização pormenorizada onde é possível ver o smartphone em diversos ângulos diferentes.

Veja o vídeo:

Esta é assim a renderização mais realista deste equipamento conhecida até agora. O trabalho foi realizado pela equipa CoverPigtou, através do CAD, e mostra então como será o Samsung Galaxy S21+ de acordo com as informações mais recentes sobre o telefone.

Com base no vídeo percebemos melhor certos pormenores como o tamanho, o qual deverá ser semelhante ao Galaxy S20 Ultra, com 161,9 x 73,7 x 7,8 mm. Para além disso, constam também os detalhes do ecrã de 6,8 polegadas, com a perfuração central destinada à câmara frontal.

O conjunto das três câmaras traseiras também corresponde às outras imagens anteriormente divulgadas. Estas câmaras estão localizadas no canto superior esquerdo, inseridas numa faixa que as divide do resto da capa do equipamento.

De uma forma geral, o Galaxy S21+ terá então um aspeto metalizado e elegante, o que certamente irá cativar os consumidores que procuram um produto com classe.

Estima-se que a gama S21 da Samsung seja lançada já em janeiro. Mas, até lá, é quase certo que haverá novos leaks para nos dar uma ideia cada vez mais fiel daquilo que estará para chegar.

